Єфросиніна розповіла, що її довело до сліз

Шоувумен, громадська діячка Маша Єфросиніна. Фото: Instagram/mashaefrosinina

Шоувумен, громадська діячка Маша Єфросиніна поділилась з підписниками фотографіями, побачивши які вона розплакалась. Також вона розповіла, на що почала погоджуватися.

Відповідна публікація з’явилась в Instagram Єфросиніної.

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Відвертості Єфросиніної

За словами Маші, до повномасштабної війни вона майже не робила фотосесії для себе, заради особистих відчуттів. Тоді в неї була впевненість, що в тому немає сенсу, адже її життя — то були суцільні зйомки.

"Мало того, я працювала лише зі знайомими фотографами та запобігала експериментів з образами.. Нащо витрачати час на ризик? Все потім… Потім велика війна, довга пауза, відгризані нігті, сивина у два пальці, ефіри в Insta з брудною головою. І тотальні погляди з жалем на мене у всій Європі", — зізналась Маша.

Втім, рік тому знайома Єфросиніної, фотографиня Марина Кокіашвілі, запропонувала фотосесію, аби зафіксувати стан Маші.

"Я подумала: це привід пофарбувати волосся та змінити зачіску, і погодилася. А потім розплакалася, побачивши результат. Я собі так сподобалась. Вперше за довгий час. А ще мені сподобалося відчуття пробудження в мені жінки. І, найголовніше, абсолютно новий внутрішній пульс — я хочу смакувати те, що нарешті подобаюся собі. Не комусь, не заради роботи, не по затвердженню редакції, а сама собі — така, якою я заслужила бути сьогодні", — підсумувала Маша.

За останній рік Єфросиніна погоджується на зйомки у незнайомих їй фотографів. Вона не хоче більше відкладати на потім план любити своє відображення. Шоувумен прийняла рішення робити це зараз — від цього, за її словами, вона отримує силу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Єфросиніна прокоментувала затримання кримського студента через Ірину Фаріон. Також ми розповідали, як батько Єфросиніної карав її за брехню.