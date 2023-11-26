Ефросинина рассказала, что ее довело до слез

Шоувумен, общественный деятель Маша Ефросинина. Фото: Instagram/mashaefrosinina

Шоувумен, общественный деятель Маша Ефросинина поделилась с подписчиками фотографиями, увидев которые она расплакалась. Также она рассказала, на что начала соглашаться.

Соответствующая публикация появилась в Instagram Ефросининой.

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Откровения Ефросининой

По словам Маши, до полномасштабной войны она почти не делала фотосессии для себя ради личных ощущений. Тогда у нее была уверенность, что в этом нет смысла, ведь ее жизнь — это были сплошные съемки.

"Мало того, я работала только со знакомыми фотографами и предотвращала эксперименты с образами. Зачем тратить время на риск? Все потом… Потом великая война, долгая пауза, отгрызанные ногти, седина в два пальца, эфиры Insta с грязной головой. И тотальные взгляды с сожалением на меня по всей Европе", — призналась Маша.

Год назад знакомая Ефросининой, фотограф Марина Кокиашвили, предложила фотосессию, чтобы зафиксировать состояние Маши.

"Я подумала: это повод покрасить волосы и изменить прическу, и согласилась. А потом расплакалась, увидев результат. Я себе так понравилась. Впервые за долгое время. А еще мне понравилось чувство пробуждения во мне женщины. И, самое главное, совершенно новый внутренний пульс — я хочу смаковать то, что наконец нравлюсь себе. Не кому-то, не ради работы, не по утверждению редакции, а сама себе — такая, какой я заслужила быть сегодня", — подытожила Маша.

За последний год Ефросинина соглашается на съемки у незнакомых фотографов. Она не хочет больше откладывать на потом план любить свое отражение. Шоувумен приняла решение делать это сейчас — от этого, по ее словам, она получает силу.

Напомним, ранее мы писали, что Ефросинина прокомментировала задержание крымского студента из-за Ирины Фарион. Также мы рассказывали, как отец Ефросининой наказывал ее за ложь.