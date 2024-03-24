Євген Кошовий розповів, чому його старша донька не навчатиметься в Україні

Актор Євген Кошовий з донькою Варварою. Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi/

Старша донька актора студії "Квартал 95" Євгена Кошового Варвара планує стати відомою співачкою. Зараз дівчина обирає для себе вуз закордоном та розвиває свій вокал.

Про це актор Євген Кошовий розповів в програмі "Ближче до зірок".

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Євген Кошовий розповів, що його старша донька з самого дитинства полюбила заняття з вокалу і постійно розвиває свої навички.

Євгенія вирішила пов'язати своє життя із творчою професією співачки та зараз обирає навчальний заклад, у якому хоче здобути відповідну вищу освіту.

"Вона зараз обирає дуже складні пісні й її дуже мотивує те, що вона хоче вступити до вишу, в якому буде і театральне мистецтво, і акторська майстерність, і естрадний вокал. Вона розглядає Польщу", — поділився Євген Кошовий.

Він розповів, що Варвара мріє зібрати цілий стадіон прихильників і він в цьому її дуже підтримує.

Про те, чи збирається його донька залишатися жити та працювати закордоном після навчання Євген Кошовий не повідомив.

Донька актора студії "Квартал 95" у вісім років взяла участь у проєкті "Голос. Діти" та стала фіналісткою Нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2019".

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