Євген Кошовий розповів, чому його старша донька не навчатиметься в Україні
Старша донька актора студії "Квартал 95" Євгена Кошового Варвара планує стати відомою співачкою. Зараз дівчина обирає для себе вуз закордоном та розвиває свій вокал.
Про це актор Євген Кошовий розповів в програмі "Ближче до зірок".
На кого піде навчатись старша донька Євгена Кошового
Євген Кошовий розповів, що його старша донька з самого дитинства полюбила заняття з вокалу і постійно розвиває свої навички.
Євгенія вирішила пов'язати своє життя із творчою професією співачки та зараз обирає навчальний заклад, у якому хоче здобути відповідну вищу освіту.
"Вона зараз обирає дуже складні пісні й її дуже мотивує те, що вона хоче вступити до вишу, в якому буде і театральне мистецтво, і акторська майстерність, і естрадний вокал. Вона розглядає Польщу", — поділився Євген Кошовий.
Він розповів, що Варвара мріє зібрати цілий стадіон прихильників і він в цьому її дуже підтримує.
Про те, чи збирається його донька залишатися жити та працювати закордоном після навчання Євген Кошовий не повідомив.
Донька актора студії "Квартал 95" у вісім років взяла участь у проєкті "Голос. Діти" та стала фіналісткою Нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2019".
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