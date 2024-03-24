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Євген Кошовий розповів, чому його старша донька не навчатиметься в Україні

24 березня 2024 20:21
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Євген Кошовий розповів, чому його старша донька не навчатиметься в Україні
Актор Євген Кошовий з донькою Варварою. Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Старша донька актора студії "Квартал 95" Євгена Кошового Варвара планує стати відомою співачкою. Зараз дівчина обирає для себе вуз закордоном та розвиває свій вокал.

Про це актор Євген Кошовий розповів в програмі "Ближче до зірок".

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Євген Кошовий розповів, що його старша донька з самого дитинства полюбила заняття з вокалу і постійно розвиває свої навички.

Євгенія вирішила пов'язати своє життя із творчою професією співачки та зараз обирає навчальний заклад, у якому хоче здобути відповідну вищу освіту.

"Вона зараз обирає дуже складні пісні й її дуже мотивує те, що вона хоче вступити до вишу, в якому буде і театральне мистецтво, і акторська майстерність, і естрадний вокал. Вона розглядає Польщу", — поділився Євген Кошовий.

Він розповів, що Варвара мріє зібрати цілий стадіон прихильників і він в цьому її дуже підтримує.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by варя (@kosshevayaa)

Про те, чи збирається його донька залишатися жити та працювати закордоном після навчання Євген Кошовий не повідомив.

Донька актора студії "Квартал 95" у вісім років взяла участь у проєкті "Голос. Діти" та стала фіналісткою Нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2019". 

Нагадаємо, ми писали про те, що шоумен висміяв людей, які постійно критикують інших за будь-яку дрібницю, і викликав хвилю хейту.

Раніше ми розповідали про те, що відомий телеведучий Євген Кошовий висловився про хореографа Влада Яму. 

вузи
діти
Квартал 95
Євген Кошовий
українські зірки
закордон
співачка

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