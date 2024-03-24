Евгений Кошевой рассказал, почему его старшая дочь не будет учиться в Украине

Актер Евгений Кошевой с дочерью Варварой. Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi/

Старшая дочь актера студии "Квартал 95" Евгения Кошевого Варвара планирует стать известной певицей. Сейчас девушка выбирает для себя вуз за границей и развивает свой вокал.

Об этом актер Евгений Кошевой рассказал в программе "Ближе к звездам ".

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Евгений Кошевой рассказал, что его старшая дочь с самого детства полюбила занятия по вокалу и постоянно развивает свои навыки.

Евгения решила связать свою жизнь с творческой профессией певицы и сейчас выбирает учебное заведение, в котором хочет получить соответствующее высшее образование.

"Она сейчас выбирает очень сложные песни и очень её мотивирует то, что она хочет поступить в вуз, в котором будет и театральное искусство, и актерское мастерство, и эстрадный вокал. Она рассматривает Польшу", — поделился Евгений Кошевой.

Он рассказал, что Варвара мечтает собрать целый стадион поклонников и он в этом ее очень поддерживает.

О том, собирается ли его дочь оставаться жить и работать за границей после учебы Евгений Кошевой не сообщил.

Дочь актера студии "Квартал 95" в восемь лет приняла участие в проекте "Голос. Дети" и стала финалисткой Нацотбора на "Детское Евровидение-2019".

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