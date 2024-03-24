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Евгений Кошевой рассказал, почему его старшая дочь не будет учиться в Украине

24 марта 2024 20:21
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Евгений Кошевой рассказал, почему его старшая дочь не будет учиться в Украине
Актер Евгений Кошевой с дочерью Варварой. Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Старшая дочь актера студии "Квартал 95" Евгения Кошевого Варвара планирует стать известной певицей. Сейчас девушка выбирает для себя вуз за границей и развивает свой вокал.

Об этом актер Евгений Кошевой рассказал в программе "Ближе к звездам ".

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Евгений Кошевой рассказал, что его старшая дочь с самого детства полюбила занятия по вокалу и постоянно развивает свои навыки.

Евгения решила связать свою жизнь с творческой профессией певицы и сейчас выбирает учебное заведение, в котором хочет получить соответствующее высшее образование.

"Она сейчас выбирает очень сложные песни и очень её мотивирует то, что она хочет поступить в вуз, в котором будет и театральное искусство, и актерское мастерство, и эстрадный вокал. Она рассматривает Польшу", — поделился Евгений Кошевой.

Он рассказал, что Варвара мечтает собрать целый стадион поклонников и он в этом ее очень поддерживает.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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О том, собирается ли его дочь оставаться жить и работать за границей после учебы Евгений Кошевой не сообщил.

Дочь актера студии "Квартал 95" в восемь лет приняла участие в проекте "Голос. Дети" и стала финалисткой Нацотбора на "Детское Евровидение-2019".

Напомним, мы писали о том, что шоумен высмеял людей, постоянно критикующих других за любой пустяк, и вызвал волну хейта.

Ранее мы рассказывали о том, что известный телеведущий Евгений Кошевой высказался о хореографе Владе Яме.

вузы
дети
Квартал 95
Евгений Кошевой
украинские звезды
заграница
певица

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