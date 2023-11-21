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Євгенія Емеральд розповіла, що витрачає набагато більше ніж заробляє

21 листопада 2023 14:03
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Євгенія Емеральд розповіла, що витрачає набагато більше ніж заробляє
Скриншот з інтервю Євгенії Емеральд Аліні Доротюк: youtube.com/@alina_dorotiuk_
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Ексвійськова Євгенія Емеральд розповіла, що зараз, поки знаходиться у декреті, заробляє дуже мало, проте як витрати у неї досить значні. Проте має грандіозні плани на майбутнє. 

Про свій заробіток і плани розповіла в Instagram.

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"Мені потрібна людина з грошима"

Євгенія Емеральд, яка нещодавно заборонила своєму скандальному чоловіку Євгену Стипанюку бачитися з донькою, розповіла про свій заробіток. Жінка зізналася, що зараз заробляє дуже мало. 

"Ви знаєте, що я в декреті. Свій ювелірний бізнес я закрила і не відкривала. Тобто єдиним моїм доходом є оренда. Але, якщо чесно, це дуже маленький дохід", — розповіла Емеральд у сторіс. 

Вона також зізналася, що її витрати перевищують доходи у чотири рази, адже майже всі заощадження вона витратила на захист себе від екскоханого. 

Також Євгенія розповіла, що перестала робити у своєму досить популярному блозі рекламу і заробляти на цьому. Вона так вирішила, адже хоче спрямувати всю свою діяльність на допомогу, тож і бренди буде рекомендувати тількі ті, що сама вважатиме запотрібне. 

 

Скриншот з instagram.com/emerald.evgeniya

Щодо відсутності великого заробітку Емеральд не засмучується, адже має грандиозні плани і вірить, що гроші на них знайдуться, адже все вони будуть приносити користь. 

 

Скриншот з instagram.com/emerald.evgeniya

"Я починаю писати книгу, це моя мрія. Це буде дуже крута книга для кожної жінки, дівчинки, підлітка", — поділилася Євгенія. 

Вочевидь, у книзі вона ділитиметься особистим досвідом насилля та як його пережити. Також ексвійськова мріє відкрити у кожному місті країни будинки-прихистки для жінок. Вона розуміє, що на це потрібні гроші, тож від допомоги вона б не відмовилася.

"Олігарх, якщо ти бачиш, то я не проти. Бо на це гроші дуже потрібні. Це потрібно багатьом жінкам і дітям. Мені реально потрібна людина з грошима!" — закликала Емеральд. 

Нагадаємо, Євгенія Емеральд зробила шокуюче зізнання про пережите насилля в дитинстві.

Також ми писали, що скандальному чоловіку Євгенії Емеральд заборонили бачитися з донькою.

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