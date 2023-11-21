Евгения Эмеральд рассказала, что тратит гораздо больше, чем зарабатывает

Скриншот из интервью Евгении Эмеральд Алини Доротюк: youtube.com/@alina_dorotiuk_

Экс-военная Евгения Эмеральд рассказала, что сейчас, пока находится в декрете, зарабатывает очень мало, в то время как расходы у нее достаточно большие. Однако есть грандиозные планы на будущее.

О своем заработке и планах рассказала в Instagram.

Читайте также:

"Мне нужен человек с деньгами"

Евгения Эмеральд, которая недавно запретила своему скандальному мужу Евгению Стипанюку видеться с дочерью, рассказала о своем заработке. Женщина призналась, что сейчас зарабатывает очень мало.

"Вы знаете, что я в декрете. Свой ювелирный бизнес я закрыла и не открывала. То есть единственным моим доходом является аренда. Но, если честно, это очень маленький доход", — рассказала Эмеральд в сторис.

Она также призналась, что ее расходы превышают доходы в четыре раза, ведь почти все сбережения она потратила на защиту себя от экс-любимого.

Также Евгения рассказала, что перестала делать в своем популярном блоге рекламу и зарабатывать на этом. Она так решила, ведь хочет направить всю свою деятельность на помощь, поэтому и бренды будет рекомендовать только те, которые сама захочет прорекламировать.

Скриншот со сторис в instagram.com/emerald.evgeniya

Относительно отсутствия большого заработка Эмеральд не расстраивается, ведь имеет грандиозные планы и верит, что деньги на них найдутся, ведь все они будут приносить пользу.

Скриншот со сторис в instagram.com/emerald.evgeniya

"Я начинаю писать книгу, это моя мечта. Это будет очень крутая книга для каждой женщины, девочки, подростка", — поделилась Евгения.

Очевидно, в книге она будет делиться личным опытом насилия и как его пережить. Также экс-военная мечтает открыть в каждом городе страны дома-приюты для женщин. Она понимает, что на это нужны деньги, так что от помощи она бы не отказалась.

"Олигарх, если ты видишь это, то я не против. Потому что на это деньги очень нужны. Это нужно многим женщинам и детям. Мне реально нужен человек с деньгами!" — призвала Эмеральд.

Напомним, Евгения Эмеральд совершила шокирующее признание о пережитом насилии в детстве.

Также мы писали, что скандальному супругу Евгении Эмеральд запретили видеться с дочерью.