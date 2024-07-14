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Ілон Макс публічно підтримав Трампа після замаху на його життя

14 липня 2024 09:16
Антоніна Завадська - Редактор
Ілон Маск переживає за життя Дональда Трампа — деталі
У кандидата в президенти США Дональда Трампа стріляли. Фото: REUTERS
Антоніна Завадська - Редактор

Ілон Маск відреагував на стрілянину в кандидата на президентських виборах США Дональда Трампа. Він побажав йому одужання.

Твіт він розмістив у мережі X. 

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Ілон Маск переживає за Дональда Трампа

Ілон Маск публічно підтримав Дональда Трампа за кілька хвилин після того, як в колишнього президента вистрілили на мітингу.

"Я повністю підтримую президента Трампа і сподіваюся на його швидке одужання", — сказав написав він.

Також додав, що "останнього разу, коли в Америки був такий жорсткий кандидат, був Теодор Рузвельт".

Відомо, що Маск не лише ментально "за" Дональда Трампа, а ще й фінансово допомагає його передвиборчій кампанії. Він пожертвував "значну суму". 

Ілон Маск занепокоєний через стрілянину в Дональда Трампа. Фото: x.com/elonmusk
Ілон Маск занепокоєний через стрілянину в Дональда Трампа. Фото: x.com/elonmusk

Хто стріляв у Дональда Трампа

У Дональда Трампа вистрілили під час передвиборчого мітингу в місті Батлер у Пенсильванії. Куля пробила верхню частину його правого вуха. Стрілка вбили співробітники Секретної служби США. Ймовірно — це 20-річний житель Пенсильванії, втім, його мотиви поки що невідомі.

Також на мітингу загинула одна людина, а ще двоє отримали важкі поранення. Однак, кандидат у президенти вже у безпеці. 

"У мене стріляли — куля пробила верхню частину правого вуха. Я одразу зрозумів, що щось не так, бо почув свист, постріли й одразу відчув, як куля пробиває шкіру. Була сильна кровотеча, і тоді я зрозумів, що відбувається. Боже, бережи Америку!" — написав Трамп.

На Дональда Трампа скоїли замах. Фото: AP
На Дональда Трампа скоїли замах. Фото: AP

Нагадаємо, ми розповідали детальніше, що сталось на мітингу з Дональдом Трампом. Також президент України Володимир Зеленський прокоментував замах на життя колишнього президента США.

США вибори Ілон Маск Дональд Трамп стрілянина замах президент

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