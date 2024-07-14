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Илон Макс публично поддержал Трампа после покушения на его жизнь

14 июля 2024 09:16
Антонина Завадская - Редактор
Илон Маск переживает при жизни Дональда Трампа.
В кандидата в президенты США Дональда Трампа стреляли. Фото: REUTERS
Антонина Завадская - Редактор

Илон Маск отреагировал на стрельбу в кандидата на президентских выборах США Дональда Трампа. Он пожелал ему выздоровления.

Твит он разместил в сети X.

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Илон Маск публично поддержал Дональда Трампа через несколько минут после того, как в бывшего президента выстрелили на митинге.

"Я полностью поддерживаю президента Трампа и надеюсь на его скорое выздоровление", — сказал он.

Также добавил, что "в последний раз, когда у Америки был такой же жесткий кандидат, был Теодор Рузвельт".

Известно, что Маск не только ментально "за" Дональда Трампа, но и финансово помогает его предвыборной кампании. Он пожертвовал "значительную сумму".

Илон Маск обеспокоен из-за стрельбы в Дональда Трампа. Фото: x.com/elonmusk
Илон Маск обеспокоен из-за стрельбы в Дональда Трампа. Фото: x.com/elonmusk

Кто стрелял в Дональда Трампа

В Дональда Трампа выстрелили во время предвыборного митинга в Батлере в Пенсильвании. Пуля пробила верхнюю часть его правого уха. Стрелку убили сотрудники Секретной службы США. Вероятно, это 20-летний житель Пенсильвании, впрочем, его мотивы пока неизвестны.

Также на митинге погиб один человек, а еще двое получили тяжелые ранения. Однако кандидат в президенты уже в безопасности.

"У меня стреляли — пуля пробила верхнюю часть правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, потому что услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля пробивает кожу. Было сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит. Боже, храни. Америку!" — написал Трамп.

На Дональда Трампа покушались. Фото: AP
На Дональда Трампа покушались. Фото: AP

Напомним, мы рассказывали подробнее, что произошло на митинге с Дональдом Трампом. Также президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал покушение на жизнь бывшего президента США.

США выборы Илон Маск Дональд Трамп стрельба покушение президент

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