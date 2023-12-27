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Ілона Гвоздьова похизувалась збільшеним бюстом у спокусливій спідній білизні

27 грудня 2023 13:34
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Ілона Гвоздьова похизувалась збільшеним бюстом у спокусливому спідньому
Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Танцівниця Ілона Гвоздьова декілька місяців тому зробила операцію зі збільшення грудей. Зірка готувалася до процедури кілька років.

Результатом операції після реабілітації танцівниця поділилася у Instagram.

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Гвоздьова зняла відео того, як збирається у відрядження до Львова. На кадрах зірка вдягнена у джинси та бюстгальтер, який підкреслює її нові форми.

 

Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

 

Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Також Гвоздьова показала фото у спокусливій спідній білизні. Прихильники засипали хореографиню компліментами, на що та подякувала своєму пластичному хірургу.

"Такі акуратні груди, Вам личить".

"Боже, які вони красиві. Дуже рада за вас".

"Яка ви гарна. Операція і розмір — вогонь, але так природньо виглядає, наче все життя ви така була", — коментують підписники.

 

Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Раніше Гвоздьова розповіла, що тривалий час консультувалася, збирала гроші та шукала лікаря. За словами зірки, вона за останні роки лише два рази наближалася до омріяних форм: під час вагітності та вигодування дітей. Коли Гвоздьова повідомила чоловікові про своє рішення збільшити груди, той її підтримав.

Нагадаємо, Гвоздьова вперше після мамопластики показалася без сорочки.

Раніше Ілона Гвоздьова зізналася, скільки їй коштувало збільшити груди.

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