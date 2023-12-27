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Илона Гвоздева похвасталась увеличенным бюстом в соблазнительном нижнем белье

27 декабря 2023 13:34
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Илона Гвоздева похвасталась увеличенным бюстом в соблазнительном нижнем
Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Танцовщица Илона Гвоздева несколько месяцев назад сделала операцию по увеличению груди. Звезда готовилась к процедуре несколько лет.

Результатом операции после реабилитации танцовщица поделилась в Instagram.

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Гвоздева сняла видео того, как собирается в командировку во Львов. На кадрах звезда одета в джинсы и бюстгальтер, подчеркивающий ее новые формы.

 

Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

 

Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Также Гвоздева показала фото в соблазнительном нижнем белье. Поклонники засыпали хореографа комплиментами, на что та поблагодарила своего пластического хирурга.

"Такая аккуратная грудь, Вам идет".

"Боже, какие они красивые. Очень рада за вас".

"Какая вы красивая. Операция и размер — огонь, но так естественно выглядит, как будто всю жизнь вы такая была", — комментируют подписчики.

 

Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Ранее Гвоздева рассказала, что долгое время консультировалась, собирала деньги и искала врача. По словам звезды, она за последние годы только два раза приближалась к желанным формам: во время беременности и кормления детей. Когда Гвоздева сообщила супругу о своем решении увеличить грудь, тот ее поддержал.

Напомним, Гвоздева впервые после маммопластики показалась без рубашки.

Ранее Илона Гвоздева призналась, сколько ей стоило увеличить грудь.

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