Ірина Білик, Tember Blanche, KATE ZUBOK — програма V'YAVA на другу половину липня

Афіша виступу Ірини Білик. Фото: менеджмент артиста

Кінець липня на V'YAVA буде насичений музичними подіями — від шаленої енергії The Unsleeping до емоцій Phil it, від зцілюючих мелодій Саші Чемерова до пісенних сюрпризів від Ірини Білик.

Про це повідомляє менеджмент фестивалю.

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18 липня — шалений драйв від The Unsleeping

Вони збирають солдаути на сольних концертах у великих містах України й мають мільйони прослуховувань на цифрових платформах. Не схожі на інших, потужні інді-рокери The Unsleeping дадуть великий концерт на V’YAVA.

Ці п’ятеро хлопців віддаються драйву та музиці на повну на кожному концерті, тож готуйтеся викричатися під улюблені пісні Ptaha Fred та "Не сплю" на V’YAVA.

19 липня — занурення в емоційний світ від Phil it

Творчу спілку Phil it заснував Пилип Коляденко, самобутній музикант, піаніст та учасник гурту KADNAY. У своїй творчості артисти через музику намагаються відобразити людські емоції і переживання: страх, тривоги, біль, розлуку, сподівання.

Менш ніж за рік артисти випустили три альбоми: "Пролог", "Епілог" та "Елегія". Почути улюблені треки з них можна буде на V’YAVA 19 липня.

20 липня — справжній музичний підпал на PIDPAL vol.5

Липневий Підпал будуть запалювати просто неба топові українські музиканти.

Серед них — фіналістка цьогорічного Нацвідбору на Євробачення Skylerr, одні з головних українських хітмейкерів Chico & Qatoshi, романтик від попмузики Тоні Браско, молодий талановитий співак і автор пісень DOROTIUK, яскраві резиденти вечірки "Так а шо ти?" XXV Кадр & Olvipmiss, нове віяння в українській реп-культурі Je Ami, а також Di_Si, Егор, Adel Asanty та M@A.

Також на гостей PIDPAL vol.5 очікує виступ Secret Guest.

21 липня — великий концерт-сюрприз ікони української музики Ірини Білик

Попдіва української музики Ірина Білик дасть великий концерт у Києві просто неба на V’YAVA.

Із 90-х до сьогодення кожне її творіння — це хіт. Незважаючи на довгий творчий шлях, українській Мадонні все одно вдається нас епатувати і вражати. Кожного разу — з новими сенсами, силою і енергетикою.

Нещодавно співачка представила українські версії легендарних пісень — "Сніг" та "Ми будем разом". У реаліях сьогодення вони дають надію і нагадують про важливість підтримки, розуміння та безумовної любові.

Сюрпризів для липневого концерту артистка приберегла немало. Зокрема, на сцену разом з Іриною вийдуть юні хітмейкери сьогодення і титани від української музики. Хто саме та які із хітів попдіви отримають нове життя на V’YAVA — дізнавайтеся на концерті. Безперечно, він стане однією з головних культурних подій літа в столиці.

26 липня — Tember Blanche із великим концертом зі струнними

26 липня гостей V’YAVA чекає особливий музичний перформанс від Саші Ганапольської та Влада Лагоди. Цього разу інді-поп дует виступить у супроводі струнних інструментів, тож їхні хітові пісні зазвучать по-особливому зворушливо й романтично.

З моменту зустрічі влітку 2019 року Саша та Влад не тільки стали музичними партнерами, але й поєднали свої серця. Цей глибокий зв’язок відчувається в кожній ноті їхніх пісень. Від дебютного синглу "Хованки", що з’явився в жовтні 2020 року, до запального треку "Вечорниці", який підкорив український TikTok і тренди YouTube, — їхня музика завжди щира й повна емоцій.

26 липня на V’YAVA Саша і Влад, як завжди, дотримуватимуться свого головного правила — бути справжніми й не стримувати своїх емоцій. Тож, якщо ви відчуєте бажання обійняти когось поруч під час концерту, не дивуйтеся — це магія музики Tember Blanche.

27 липня — KATE ZUBOK і SMAILOV

Цього вечора на V’YAVA запалюватиме талановита українська діджейка та продюсерка світового масштабу KATE ZUBOK. Артистка приїде до Києва з Парижа, адже давно живе саме там.

Афіша виступу KATE ZUBOK. Фото: менеджмент артиста

За цей час KATE ділила сцену із цілою плеядою зірок електронної сцени — від &Me, Black Coffee і Solomun до WhoMadeWho та Джеймі Джонса. Її гіпнотичні сети лунали на зіркових локаціях у Ріо, Гонконзі, Мілані, Ібіці, Дубаї, Сан-Тропе, Парижі, містах США тощо.

KATE відома своїми потужними, мелодійними та експресивними звуковими ландшафтами. Музика — це вираження її почуттів, а кожен сингл артистки — це емоція або стан. Ділитися музикою від серця, щоб відкривати серця інших – саме те, до чого прагне KATE ZUBOK.

27 липня її підтримають SMAILOV, Votuma й інші талановиті діджеї.

Smailov — DJ, продюсер і букінг-менеджер, засновник проєктів Promin' і Techno.Ua, який організував сотні виступів електронних артистів світового рівня. У своїх сетах він органічно поєднує хаус, брейкбіт, техно та драм-н-бейс і створює неочікувані поєднання, які ламають традиції та дарують легкість.

28 липня — зцілюючий концерт від Саші Чемерова

Музикант, композитор, екслідер і засновник гурту "Димна Суміш", чинний фронтмен каліфорнійського гурту The Gitas зіграє концерт на V’YAVA.

Його музика зцілює та підтримує. Як співзасновник і продюсер "Культурного десанту", музикант займається культурно-психологічною підтримкою військових, виступає в деокупованих містах та перед солдатами на гарячих напрямках, у лікарнях та бомбосховищах.

Афіша виступу Саші Чемерова. Фото: менеджмент артиста

На V’YAVA артист наживо виконає улюблені меломанами хіти. Це й "Любила", створена спільно з гуртом "Бумбокс", і "Сльози", яка допомогла людям виплеснути накопичений біль, звісно, "В країні ілюзій", "Любила", "Тримай мене", "Кохання до смерті" й "Білгород".

Не пропустіть завершення липня на V’YAVA. Адже кожен концерт у Саду Бажань — це можливість відчути магію живої музики, підтримати улюблених артистів і задонатити на потреби українських захисників.

Де: ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова, 1 (Сад Бажань, від головного входу праворуч до оранжереї)

Квитки — за посиланням.