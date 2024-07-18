Ирина Билык, Tember Blanche и KATE ZUBOK — V'YAVA приглашает на большие концерты под открытым небом
Конец июля на V'YAVA будет насыщен музыкальными событиями – от бешеной энергии The Unsleeping до эмоций Phil it, от исцеляющих мелодий Саши Чемерова до песенных сюрпризов от Ирины Билык.
Об этом сообщает менеджмент фестиваля.
Программа V'YAVA на вторую половину июля
18 июля — безумный драйв от The Unsleeping
Они собирают солдауты на сольных концертах в больших городах Украины и имеют миллионы прослушиваний на цифровых платформах. Не похожие на других мощные инди-рокеры The Unsleeping дадут большой концерт на V'YAVA.
Эти пятеро ребят отдаются драйву и музыке по полной на каждом концерте, поэтому готовьтесь выкричаться под любимые песни Ptaha Fred и "Не сплю" на V'YAVA.
19 июля — погружение в эмоциональный мир от Phil it
Творческий союз Phil it основал Филипп Коляденко, самобытный музыкант, пианист и участник группы KADNAY. В своем творчестве артисты через музыку пытаются отразить человеческие эмоции и переживания: страх, тревоги, боль, разлуку, надежду.
Менее чем через год артисты выпустили три альбома: "Пролог", "Эпилог" и "Элегия". Услышать любимые треки по ним можно будет на V'YAVA 19 июля.
20 июля — настоящий музыкальный поджог на PIDPAL vol.5
Июльский Поджог будут зажигать под открытым небом топовые украинские музыканты.
Среди них — финалистка Нацотбора на Евровидение Skylerr, одни из главных украинских хитмейкеров Chico & Qatoshi, романтик от попмузыки Тони Браско, молодой талантливый певец и автор песен DOROTIUK, яркие резиденты вечеринки "Так а шо ты?" XXV Кадр & Olvipmiss, новое веяние в украинской рэп-культуре Je Ami, а также Di_Si, Егор, Adel Asanty и M@A.
Также гостей PIDPAL vol.5 ожидает выступление Secret Guest.
21 июля — большой концерт-сюрприз иконы украинской музыки Ирины Билык
Попдива украинской музыки Ирина Билык даст большой концерт в Киеве под открытым небом на V'YAVA.
С 90-х до сегодняшнего дня каждое ее творение — это хит. Несмотря на длинный творческий путь, украинской Мадонне все равно удается нас эпатировать и поражать. Каждый раз – с новыми смыслами, силой и энергетикой.
Недавно певица представила украинские версии легендарных песен - "Снег" и "Мы будем вместе". В сегодняшних реалиях они дают надежду и напоминают о важности поддержки, понимания и безусловной любви.
Сюрпризов для июльского концерта артистка приберегла немало. В частности, на сцену вместе с Ириной выйдут юные хитмейкеры и титаны от украинской музыки. Кто именно и какие из хитов попдивы получат новую жизнь на V'YAVA – узнайте на концерте. Бесспорно, он станет одним из главных культурных событий лета в столице.
26 июля — Tember Blanche с большим концертом со струнными
26 июля гостей V'YAVA ожидает особый музыкальный перформанс от Саши Ганапольской и Влада Лагоды. На этот раз инди-поп дуэт выступит в сопровождении струнных инструментов, так что их хитовые песни зазвучат по-особому трогательно и романтично.
С момента встречи летом 2019 Саша и Влад не только стали музыкальными партнерами, но и соединили свои сердца. Эта глубокая связь ощущается в каждой ноте их песен. От появившегося в октябре 2020 года дебютного сингла "Укрытия" до зажигательного трека "Вечерницы", покорившего украинский TikTok и тренды YouTube, — их музыка всегда искренняя и полная эмоций.
26 июля на V'YAVA Саша и Влад, как всегда, будут придерживаться своего главного правила – быть настоящими и не сдерживать свои эмоции. Итак, если вы почувствуете желание обнять кого-то рядом во время концерта, не удивляйтесь — это магия музыки Tember Blanche.
27 июля — KATE ZUBOK и SMAILOV
В этот вечер на V'YAVA будет зажигать талантливая украинская диджейка и продюсер мирового масштаба KATE ZUBOK. Артистка приедет в Киев из Парижа, ведь давно живет там.
За это время KATE делила сцену с целой плеядой звезд электронной сцены — от &Me, Black Coffee и Solomun до WhoMadeWho и Джейми Джонса. Ее гипнотические сети раздавались на звездных локациях в Рио, Гонконге, Милане, Ибице, Дубае, Сан-Тропе, Париже, городах США и т.д.
KATE известна своими мощными, мелодичными и экспрессивными звуковыми ландшафтами. Музыка – это выражение ее чувств, а каждый сингл артистки – это эмоция или состояние. Делиться музыкой от сердца, чтобы открывать сердца других – именно то, к чему стремится KATE ZUBOK.
27 июля ее поддержат SMAILOV, Votuma и другие талантливые диджеи.
Smailov - DJ, продюсер и букинг-менеджер, основатель проектов Promin' и Techno.Ua, организовавший сотни выступлений электронных артистов мирового уровня. В своих сетах он органично сочетает хаус, брейкбит, техно и драм-н-бейс и создает неожиданные сочетания, которые ломают традиции и дарят легкость.
28 июля — исцеляющий концерт от Саши Чемерова.
Музыкант, композитор, экслидер и основатель группы "Дымная Смесь", действующий фронтмен калифорнийской группы The Gitas сыграет концерт на V'YAVA.
Его музыка исцеляет и поддерживает. Как соучредитель и продюсер "Культурного десанта", музыкант занимается культурно-психологической поддержкой военных, выступает в деоккупированных городах и перед солдатами по горячим направлениям, в больницах и бомбоубежищах.
На V'YAVA артист вживую исполнит любимые меломанами хиты. Это и "Любила", созданная совместно с группой "Бумбокс", и "Слезы", которая помогла людям выплеснуть накопившуюся боль, конечно, "В стране иллюзий", "Любила", "Держи меня", "Любовь к смерти" и " Белгород".
Не упустите завершение июля на V'YAVA. Ведь каждый концерт в Саду Бажань — возможность почувствовать магию живой музыки, поддержать любимых артистов и задонатить на нужды украинских защитников.
Где: ВДНХ, пр-т Академика Глушкова, 1 (Сад Бажань, от главного входа справа в оранжерею)
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