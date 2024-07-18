Афиша выступления Ирины Билык. Фото: менеджмент артиста

Конец июля на V'YAVA будет насыщен музыкальными событиями – от бешеной энергии The Unsleeping до эмоций Phil it, от исцеляющих мелодий Саши Чемерова до песенных сюрпризов от Ирины Билык.

Об этом сообщает менеджмент фестиваля.

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18 июля — безумный драйв от The Unsleeping

Они собирают солдауты на сольных концертах в больших городах Украины и имеют миллионы прослушиваний на цифровых платформах. Не похожие на других мощные инди-рокеры The Unsleeping дадут большой концерт на V'YAVA.

Эти пятеро ребят отдаются драйву и музыке по полной на каждом концерте, поэтому готовьтесь выкричаться под любимые песни Ptaha Fred и "Не сплю" на V'YAVA.

19 июля — погружение в эмоциональный мир от Phil it

Творческий союз Phil it основал Филипп Коляденко, самобытный музыкант, пианист и участник группы KADNAY. В своем творчестве артисты через музыку пытаются отразить человеческие эмоции и переживания: страх, тревоги, боль, разлуку, надежду.

Менее чем через год артисты выпустили три альбома: "Пролог", "Эпилог" и "Элегия". Услышать любимые треки по ним можно будет на V'YAVA 19 июля.

20 июля — настоящий музыкальный поджог на PIDPAL vol.5

Июльский Поджог будут зажигать под открытым небом топовые украинские музыканты.

Среди них — финалистка Нацотбора на Евровидение Skylerr, одни из главных украинских хитмейкеров Chico & Qatoshi, романтик от попмузыки Тони Браско, молодой талантливый певец и автор песен DOROTIUK, яркие резиденты вечеринки "Так а шо ты?" XXV Кадр & Olvipmiss, новое веяние в украинской рэп-культуре Je Ami, а также Di_Si, Егор, Adel Asanty и M@A.

Также гостей PIDPAL vol.5 ожидает выступление Secret Guest.

21 июля — большой концерт-сюрприз иконы украинской музыки Ирины Билык

Попдива украинской музыки Ирина Билык даст большой концерт в Киеве под открытым небом на V'YAVA.

С 90-х до сегодняшнего дня каждое ее творение — это хит. Несмотря на длинный творческий путь, украинской Мадонне все равно удается нас эпатировать и поражать. Каждый раз – с новыми смыслами, силой и энергетикой.

Недавно певица представила украинские версии легендарных песен - "Снег" и "Мы будем вместе". В сегодняшних реалиях они дают надежду и напоминают о важности поддержки, понимания и безусловной любви.

Сюрпризов для июльского концерта артистка приберегла немало. В частности, на сцену вместе с Ириной выйдут юные хитмейкеры и титаны от украинской музыки. Кто именно и какие из хитов попдивы получат новую жизнь на V'YAVA – узнайте на концерте. Бесспорно, он станет одним из главных культурных событий лета в столице.

26 июля — Tember Blanche с большим концертом со струнными

26 июля гостей V'YAVA ожидает особый музыкальный перформанс от Саши Ганапольской и Влада Лагоды. На этот раз инди-поп дуэт выступит в сопровождении струнных инструментов, так что их хитовые песни зазвучат по-особому трогательно и романтично.

С момента встречи летом 2019 Саша и Влад не только стали музыкальными партнерами, но и соединили свои сердца. Эта глубокая связь ощущается в каждой ноте их песен. От появившегося в октябре 2020 года дебютного сингла "Укрытия" до зажигательного трека "Вечерницы", покорившего украинский TikTok и тренды YouTube, — их музыка всегда искренняя и полная эмоций.

26 июля на V'YAVA Саша и Влад, как всегда, будут придерживаться своего главного правила – быть настоящими и не сдерживать свои эмоции. Итак, если вы почувствуете желание обнять кого-то рядом во время концерта, не удивляйтесь — это магия музыки Tember Blanche.

27 июля — KATE ZUBOK и SMAILOV

В этот вечер на V'YAVA будет зажигать талантливая украинская диджейка и продюсер мирового масштаба KATE ZUBOK. Артистка приедет в Киев из Парижа, ведь давно живет там.

Афиша выступления KATE ZUBOK. Фото: менеджмент артиста

За это время KATE делила сцену с целой плеядой звезд электронной сцены — от &Me, Black Coffee и Solomun до WhoMadeWho и Джейми Джонса. Ее гипнотические сети раздавались на звездных локациях в Рио, Гонконге, Милане, Ибице, Дубае, Сан-Тропе, Париже, городах США и т.д.

KATE известна своими мощными, мелодичными и экспрессивными звуковыми ландшафтами. Музыка – это выражение ее чувств, а каждый сингл артистки – это эмоция или состояние. Делиться музыкой от сердца, чтобы открывать сердца других – именно то, к чему стремится KATE ZUBOK.

27 июля ее поддержат SMAILOV, Votuma и другие талантливые диджеи.

Smailov - DJ, продюсер и букинг-менеджер, основатель проектов Promin' и Techno.Ua, организовавший сотни выступлений электронных артистов мирового уровня. В своих сетах он органично сочетает хаус, брейкбит, техно и драм-н-бейс и создает неожиданные сочетания, которые ломают традиции и дарят легкость.

28 июля — исцеляющий концерт от Саши Чемерова.

Музыкант, композитор, экслидер и основатель группы "Дымная Смесь", действующий фронтмен калифорнийской группы The Gitas сыграет концерт на V'YAVA.

Его музыка исцеляет и поддерживает. Как соучредитель и продюсер "Культурного десанта", музыкант занимается культурно-психологической поддержкой военных, выступает в деоккупированных городах и перед солдатами по горячим направлениям, в больницах и бомбоубежищах.

Афиша выступления Саши Чемерова. Фото: менеджмент артиста

На V'YAVA артист вживую исполнит любимые меломанами хиты. Это и "Любила", созданная совместно с группой "Бумбокс", и "Слезы", которая помогла людям выплеснуть накопившуюся боль, конечно, "В стране иллюзий", "Любила", "Держи меня", "Любовь к смерти" и " Белгород".

Не упустите завершение июля на V'YAVA. Ведь каждый концерт в Саду Бажань — возможность почувствовать магию живой музыки, поддержать любимых артистов и задонатить на нужды украинских защитников.

Где: ВДНХ, пр-т Академика Глушкова, 1 (Сад Бажань, от главного входа справа в оранжерею)

Билеты — по ссылке.