Співачка Alyosha розповіла, як жила у США — доходило до істерик і сліз

Дружина Тараса Тополі Alyosha на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відома українська співачка і дружина лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі Alyosha дала інтерв’ю. У ньому популярна артистка розповіла про своє життя в США і про те, як важко їй було там перебувати разом зі своїми дітьми.

Про це Alyosha розповіла під час інтерв’ю каналу "ТСН" в YouTube.

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Українська артистка згадує, як за кордоном у неї виникали істерики і депресії зі сльозами. Тому для дружини Тараса Тополі було дуже складно психологічно бути далеко від рідного дому. Alyosha зазначає, що це набагато важче, ніж бути в Україні.

"Просто в пекло ти поринаєш, іноді зриви. Істерики, депресії, сльози. Це психологічний стан, з яким в той момент нічого не могла зробити. Тому можу сказати на 100%, що за кордоном, коли ти хочеш додому, коли ти не хочеш жити там, де ти перебуваєш, — це набагато складніше, ніж жити тут", — зазначила Alyosha.

Співачка Alyosha на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

За словами української співачки, важко бути в іншій країні, адже там вона відчувала себе не собою і не могла бути поруч зі своїми близькими людьми.

"Психологічно це таке пекло, в якому ти живеш щосекунди, ти відсутній, ти взагалі не належиш сам собі, ти просто не знаєш, хто ти. І не знаєш ні про своїх близьких, ти знаєш, ти з ними спілкуєшся, але вони далеко від тебе. Це дуже різні речі, і тільки проживши там, можна зрозуміти, як це важко", — також додала українська співачка.

Перебування Alyosha в США

Дружина фронтмена гурту "Антитіла" Тараса Тополі з початку повномасштабної війни перебувала за кордоном разом зі своїми трьома дітьми — Романом, Марком і Марією. Там вона активно виступала на благодійних концертах на підтримку України.

Співачка Alyosha зі своїм чоловіком Тарасом Тополею і трьома дітьми. Фото: Instagram Alyosha

У США артистка жила разом із матір’ю свого чоловіка і зазначила, що це було досить недешево.

"Я була на валізах щомісяця. Ми жили в приватному секторі. Це будинок із басейном у Нью-Джерсі. Потрібно мінімум три тисячі доларів на місяць тільки на житло. У школу нас тоді безкоштовно взяли, а дитячі садки дуже дорогі — 1500 доларів на місяць. Плюс машина, обслуговування — одна тисяча доларів, плюс харчування. Коротше на місяць — тисяч п’ять, щоб жити на мінімалках", — заявила Alyosha.

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