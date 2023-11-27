Певица Alyosha рассказала, как жила в США — доходило до истерик и слез

Жена Тараса Тополи Alyosha на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская певица и жена лидера группы "Антитела" Тараса Тополи Alyosha дала интервью. В нем популярная артистка рассказала о своей жизни в США и о том, как тяжело ей там было находиться вместе со своими детьми.

Об этом Alyosha рассказала во время интервью каналу "ТСН" в YouTube.

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Украинская артистка вспоминает, как за границей у нее возникали истерики и депрессии со слезами. Поэтому для жены Тараса Тополи было очень сложно психологически быть вдали от родного дома. Alyosha отмечает, что это гораздо труднее, чем быть в Украине.

"Просто в ад ты погружаешься, иногда срывы. Истерики, депрессии, слезы. Это психологическое состояние, с которым в тот момент ничего не могла сделать. Поэтому могу сказать на 100%, что за границей, когда ты хочешь домой, когда ты не хочешь жить там, где ты находишься, — это гораздо сложнее, чем жить здесь", — отметила Alyosha.

Певица Alyosha на интервью. Фото: скриншот с YouTube

По словам украинской певицы, тяжело быть в другой стране, ведь там она чувствовала себя не собой и не могла быть рядом со своими близкими людьми.

"Психологически это такой ад, в котором ты живешь ежесекундно, ты отсутствуешь, ты вообще не принадлежишь сам себе, ты просто не знаешь, кто ты. И не знаешь ни о своих близких, ты знаешь, ты с ними общаешься, но они вдали от тебя. Это очень разные вещи, и только прожив там, можно понять, как это тяжело", — также добавила украинская певица.

Пребывание Alyosha в США

Жена фронтмена группы "Антитела" Тараса Тополи с начала полномасштабной войны находилась за границей вместе со своими тремя детьми — Романом, Марком и Марией. Там она активно выступала на благотворительных концертах в поддержку Украины.

Певица Alyosha со своим мужем Тарасом Тополей и тремя детьми. Фото: Instagram Alyosha

В США артистка жила вместе с матерью своего мужа и отметила, что это было довольно дорого.

"Я была на чемоданах каждый месяц. Мы жили в частном секторе. Это дом с бассейном в Нью-Джерси. Нужно минимум три тысячи долларов в месяц только на жилье. В школу нас тогда бесплатно взяли, а детские сады очень дорогие — 1500 долларов в месяц. Плюс машина, обслуживание — одна тысяча долларов, плюс питание. Короче в месяц — тысяч пять, чтобы жить на минималках", — заявила Alyosha.

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