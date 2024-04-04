Юлія Саніна взяла участь в авторському проєкті Тіни Кароль — відео

Співачка Юлія Саніна. Фото: скриншот YouTube

Фронтвумен популярного гурту The Hardkiss Юлія Саніна взяла участь в авторському шоу співачки Тіни Кароль під назвою "Дім звукозапису". Зірка переспівала в джазовому аранжуванні хіт українського композитора Ігоря Поклада "Коханий", написаний у 1959 році.

Відповідний ролик був опублікований на YouTube.

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Юлія Саніна взяла участь в авторському шоу співачки Тіни Кароль

Тіна Кароль створила авторський проєкт "Дім звукозапису" на YouTube для того, щоб надавати друге життя українським пісням, які були несправедливо забуті. Співачка буде запрошувати до зйомок українських виконавців, які в доволі екстремальних умовах (дві години репетиції), будуть записувати кавери на легендарні українські хіти.

Зйомки будуть проходити у легендарному Будинку звукозапису Українського радіо, в якому понад 50 років записувались знакові українські пісні.

У першому випуску Юлія Саніна записала джаз-кавер на трек композитора Ігоря Поклада "Коханий", створений у 1959 році. Він записав у 18 років мелодію на текст віршів лікаря швидкої допомоги Ігоря Бараха.

Співачка Юлія Саніна. Фото: скриншот YouTube

Вперше цю пісню виконав Костянтин Огнєвий у 1963-му, а згодом солістка гурту "Мрія" Ліна Прохорова записала її жіночу версію.

На початку 2022 року Ігор Поклад разом із дружиною потрапив у окупацію.

Український композитор Ігор Поклад. Фото: скриншот YouTube

Вони ховалися у підвалі свого будинку у Ворзелі (Київська область). Пережите дуже вплинуло на його стан здоров'я, і зараз він прикутий до ліжка.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Тіна Кароль показала, як вона готується до виступів. Раніше ми розповідали про те, що Кароль заінтригувала українців спільними кадрами із Саніною.