Юлия Санина приняла участие в авторском проекте Тины Кароль.

Певица Юлия Санина. Фото: скриншот YouTube

Фронтвумен популярной группы The Hardkiss Юлия Санина приняла участие в авторском шоу певицы Тины Кароль под названием "Дом звукозаписи". Звезда перепела в джазовой аранжировке хит украинского композитора Игоря Поклада "Коханий", написанный в 1959 году.

Соответствующий ролик был опубликован на YouTube.

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Юлия Санина приняла участие в авторском шоу певицы Тины Кароль

Тина Кароль создала авторский проект "Дом звукозаписи" на YouTube для того, чтобы давать вторую жизнь украинским песням, которые были несправедливо забыты. Певица будет приглашать на съемки украинских исполнителей, которые в достаточно экстремальных условиях (два часа репетиции) будут записывать каверы на легендарные украинские хиты.

Съемки будут проходить в легендарном Доме звукозаписи Украинского радио, где более 50 лет записывались знаковые украинские песни.

В первом выпуске Юлия Санина записала джаз-кавер на трек композитора Игоря Поклада "Коханий", созданный в 1959 году. Он записал в 18 лет мелодию на текст стихов врача скорой помощи Игоря Бараха.

Певица Юлия Санина. Фото: скриншот YouTube

Впервые эту песню исполнил Константин Огневой в 1963-м, а солистка группы "Мрія" Лина Прохорова записала ее женскую версию.

В начале 2022 года Игорь Поклад вместе с супругой попал в оккупацию.

Украинский композитор Игорь Поклад. Фото: скриншот YouTube

Они прятались в подвале своего дома в Ворзеле (Киевская область). Пережитое оказало большое влияние на его состояние здоровья, и сейчас он прикован к постели.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Тина Кароль показала, как она готовится к выступлениям. Ранее мы рассказывали о том, что Кароль заинтриговала украинцев общими кадрами с Саниной.