Івана Купала 2024 — як плести вінок та загадувати бажання, дата та традиції

Дівчина у вінку з літніх трав та квітів. Фото: istockphoto.com

Цього року ми уперше відзначимо Івана Купала у нову дату — 23 червня. Одне з наймістичніших свят, сповнене самобутніми традиціями, припадає на неділю. А одним із головних обрядів дохристиянського свята є плетіння вінків. Вважається, що таким чином можна привернути у життя удачу, добробут та кохання, а ще виповнити бажання.

З чого плести вінок на Івана Купала, як це правильно робити та як загадати бажання у свято, розповідаємо далі в матеріалі.

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З чого плести вінок на Івана Купала

Вінок — один з головних атрибутів свята, який використовують для святкування, ворожіння та загадування бажань. Вони мають магічні властивості та символізують зв’язок з природою.

Тільки зібрані до світанку на купальну ніч трави та квіти можуть мати магічну силу. Наші предки вірили, що кожна рослина наділена своїми властивостями, вплітаючи у вінок певні трави та квіти можна привабити до себе кохання, здоров'я, красу тощо.

Для плетіння використовують наступні трави та квіти:

барвінок — символ життя і вічної любові;

— символ життя і вічної любові; незабудка — символ вірності та сталості;

— символ вірності та сталості; мак — символ родючості;

— символ родючості; вусики хмелю — символ гострого і гнучкого розуму;

— символ гострого і гнучкого розуму; волошка — символ краси та ніжності;

— символ краси та ніжності; мальва — символ віри, надії та любові;

— символ віри, надії та любові; ромашка — символ сонця, чистоти та вірності;

— символ сонця, чистоти та вірності; любисток — символ відданості та любові;

— символ відданості та любові; калина — символ дівочої краси;

— символ дівочої краси; деревій — символ свободи та нескореності;

— символ свободи та нескореності; чорнобривці — символ вірності та краси;

— символ вірності та краси; безсмертник — символ здоров'я і довголіття.

Також можуть знадобитися гнучкі гілочки для основи — верба або лоза.

Вінок на Івана Купала. Фото: depositphotos.com

Які рослини у жодному разі не можна використовувати для плетіння вінка

Наші предки ніколи не рвали для плетіння вінків:

вовчі ягоди;

папороть;

дурман.

Вважалося, що ці рослини могли привернути нечисту силу, яка може забрати у людини здоров'я, розум, а також зруйнувати долю.

Як правильно плести вінок на Івана Купала

Важливо, під час підготовки та самого плетіння необхідно мати гарний настрій, думати про хороше, уявляти щасливе майбутнє.

Вибирайте свіжі квіти та трави. Також варто взяти молоденькі гнучкі гілочки, які стануть основою вінка.

Плетемо вінок покроково:

Візьміть декілька гнучких гілочок і скрутіть у кільце необхідного розміру. Кінці можна закріпити травою або ж тонкою ниткою. Далі можна вплітати квіти та трави, обмотуючи їх навколо основи та фіксуючи тонкою травою або ниткою. Намагайтеся рівномірно розподіляти квіти по всьому вінку. Коли вінок досягне потрібної густоти, закріпіть кінці останніх квітів і трав, щоб вінок тримав форму.

Вінок можна сплести також без основи. Для цього радимо подивитися відео:

Як загадати бажання за допомогою вінка на Івана Купала

Цей обряд виконували в ніч з 23 на 24 червня. Необхідно подумати про своє найщиріше бажання й пустити вінок по воді. Якщо вінок поплив далеко, бажання виповниться. Якщо стоїть на місці, доведеться трохи почекати, але згодом бажання здійсниться. А от якщо потонув чи розплівся — у цьому році воно не здійсниться.

Ворожіння на кохання та шлюб

Молоді незаміжні дівчата плели вінки з польових квітів та трав, щоб ворожити на кохання. В середину вінка ставили запалені свічки й пускали його по воді, якщо вінок йшов на дно, то заміж цьогоріч дівчині вийти не вдасться.

За старої традиції, хлопці намагалися зловити вінки дівчат. Пари заздалегідь домовляються про те, яким буде вінок. Якщо хлопцю вдається зловити саме вінок коханої, діставшись до нього вплав чи на човні, це вважається доброю прикметою для їх подальшої спільної долі.

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