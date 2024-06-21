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Ивана Купала 2024 — как сплести венок, чтобы привлечь удачу и исполнить желание

21 июня 2024 06:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Ивана Купала 2024 — как плести венок и загадывать желания, дата и традиции
Девушка в венке с летними травами и цветами. Фото: istockphoto.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В этом году мы впервые отметим Ивана Купала в новую дату — 23 июня. Один из самых мистических праздников, преисполненный самобытными традициями, приходится на воскресенье. А одним из главных обрядов дохристианского праздника является плетение венков. Считается, что таким образом можно привлечь в жизнь удачу, благополучие и любовь, а еще исполнить желание.

Из чего плести венок на Ивана Купала, как это правильно делать и как загадать желание в праздник, рассказываем далее в материале.

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Из чего плести венок на Ивана Купала

Венок — один из главных атрибутов праздника, который используют для празднования, гадания и загадывания желаний. Они обладают магическими свойствами и символизируют связь с природой.

Только собранные к рассвету на купальную ночь травы и цветы могут обладать магической силой. Наши предки верили, что каждое растение наделено своими свойствами, вплетая в венок определенные травы и цветы, можно привлечь к себе любовь, здоровье, красоту и т.д.

Для плетения используют такие травы и цветы:

  • барвинок — символ жизни и вечной любви;
  • незабудка — символ верности и постоянства;
  • мак — символ плодородия;
  • усики хмеля — символ острого и гибкого разума;
  • васильки — символ красоты и нежности;
  • мальва — символ веры, надежды и любви;
  • ромашка — символ солнца, чистоты и верности;
  • любисток — символ преданности и любви;
  • калина — символ девичьей красоты;
  • тысячелистник — символ свободы и непокорности;
  • бархатцы — символ верности и красоты;
  • бессмертник — символ здоровья и долголетия.

Также могут понадобиться гибкие веточки для основы — ива или лоза.

 

Из чего плести венок на Ивана Купала
Венок на Ивана Купала. Фото: depositphotos.com

Какие растения ни в коем случае нельзя использовать для плетения венка

Наши предки никогда не рвали для плетения венков:

  • волчьи ягоды;
  • папоротник;
  • дурман.

Считалось, что эти растения могли привлечь нечистую силу, которая может забрать у человека здоровье, разум, а также разрушить судьбу.

Как правильно плести венок на Ивана Купала

Важно, во время подготовки и самого плетения необходимо иметь хорошее настроение, думать о хорошем, представлять счастливое будущее.

Выбирайте свежие цветы и травы. Также следует взять молоденькие гибкие веточки, которые станут основой венка.

Плетем венок пошагово:

  1. Возьмите несколько гибких веточек и сверните в кольцо требуемого размера. Концы можно закрепить травой или тонкой нитью.
  2. Далее можно вплетать цветы и травы, обматывая их вокруг основания и фиксируя тонкой травой или нитью.
  3. Старайтесь равномерно распределять цветы по всему венку.
  4. Когда венок достигнет нужной густоты, закрепите концы последних цветов и трав, чтобы венок держал форму.

Венок можно сплести также без основы. Для этого рекомендуем посмотреть видео:

 

Как загадать желание с помощью венка на Ивана Купала

Этот обряд совершался в ночь с 23 на 24 июня. Необходимо подумать о своем искреннем желании и пустить венок по воде. Если венок уплыл далеко, желание исполнится. Если стоит на месте, придется немного подождать, но со временем желание сбудется. А вот если утонул или расплылся — в этом году оно не сбудется.

Гадание на любовь и брак

Молодые незамужние девушки плели венки из полевых цветов и трав, чтобы гадать на любовь. Внутрь венка ставили зажженные свечи и пускали его по воде, если венок шел ко дну, то замуж в этом году девушке выйти не удастся.

По старой традиции, ребята пытались поймать венки девушек. Пара заранее договаривается о том, каким будет венок. Если парню удается поймать именно венок любимой, добравшись до него вплавь или на лодке, это считается хорошей приметой для дальнейшей совместной судьбы.

 

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цветы
Ивана Купала
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венок

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