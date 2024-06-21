Ивана Купала 2024 — как плести венок и загадывать желания, дата и традиции

Девушка в венке с летними травами и цветами. Фото: istockphoto.com

В этом году мы впервые отметим Ивана Купала в новую дату — 23 июня. Один из самых мистических праздников, преисполненный самобытными традициями, приходится на воскресенье. А одним из главных обрядов дохристианского праздника является плетение венков. Считается, что таким образом можно привлечь в жизнь удачу, благополучие и любовь, а еще исполнить желание.

Из чего плести венок на Ивана Купала, как это правильно делать и как загадать желание в праздник, рассказываем далее в материале.

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Из чего плести венок на Ивана Купала

Венок — один из главных атрибутов праздника, который используют для празднования, гадания и загадывания желаний. Они обладают магическими свойствами и символизируют связь с природой.

Только собранные к рассвету на купальную ночь травы и цветы могут обладать магической силой. Наши предки верили, что каждое растение наделено своими свойствами, вплетая в венок определенные травы и цветы, можно привлечь к себе любовь, здоровье, красоту и т.д.

Для плетения используют такие травы и цветы:

барвинок — символ жизни и вечной любви;

— символ жизни и вечной любви; незабудка — символ верности и постоянства;

— символ верности и постоянства; мак — символ плодородия;

— символ плодородия; усики хмеля — символ острого и гибкого разума;

— символ острого и гибкого разума; васильки — символ красоты и нежности;

— символ красоты и нежности; мальва — символ веры, надежды и любви;

— символ веры, надежды и любви; ромашка — символ солнца, чистоты и верности;

— символ солнца, чистоты и верности; любисток — символ преданности и любви;

— символ преданности и любви; калина — символ девичьей красоты;

— символ девичьей красоты; тысячелистник — символ свободы и непокорности;

— символ свободы и непокорности; бархатцы — символ верности и красоты;

— символ верности и красоты; бессмертник — символ здоровья и долголетия.

Также могут понадобиться гибкие веточки для основы — ива или лоза.

Венок на Ивана Купала. Фото: depositphotos.com

Какие растения ни в коем случае нельзя использовать для плетения венка

Наши предки никогда не рвали для плетения венков:

волчьи ягоды;

папоротник;

дурман.

Считалось, что эти растения могли привлечь нечистую силу, которая может забрать у человека здоровье, разум, а также разрушить судьбу.

Как правильно плести венок на Ивана Купала

Важно, во время подготовки и самого плетения необходимо иметь хорошее настроение, думать о хорошем, представлять счастливое будущее.

Выбирайте свежие цветы и травы. Также следует взять молоденькие гибкие веточки, которые станут основой венка.

Плетем венок пошагово:

Возьмите несколько гибких веточек и сверните в кольцо требуемого размера. Концы можно закрепить травой или тонкой нитью. Далее можно вплетать цветы и травы, обматывая их вокруг основания и фиксируя тонкой травой или нитью. Старайтесь равномерно распределять цветы по всему венку. Когда венок достигнет нужной густоты, закрепите концы последних цветов и трав, чтобы венок держал форму.

Венок можно сплести также без основы. Для этого рекомендуем посмотреть видео:

Как загадать желание с помощью венка на Ивана Купала

Этот обряд совершался в ночь с 23 на 24 июня. Необходимо подумать о своем искреннем желании и пустить венок по воде. Если венок уплыл далеко, желание исполнится. Если стоит на месте, придется немного подождать, но со временем желание сбудется. А вот если утонул или расплылся — в этом году оно не сбудется.

Гадание на любовь и брак

Молодые незамужние девушки плели венки из полевых цветов и трав, чтобы гадать на любовь. Внутрь венка ставили зажженные свечи и пускали его по воде, если венок шел ко дну, то замуж в этом году девушке выйти не удастся.

По старой традиции, ребята пытались поймать венки девушек. Пара заранее договаривается о том, каким будет венок. Если парню удается поймать именно венок любимой, добравшись до него вплавь или на лодке, это считается хорошей приметой для дальнейшей совместной судьбы.

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