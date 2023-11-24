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Каменських підкорює Латинську Америку піснею про заборонене кохання

24 листопада 2023 10:45
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Каменських підкорює Латинську Америку піснею про заборонене кохання
Співачка Настя Каменських. Фото: менеджмент артистки
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Співачка Настя Каменських (NK) не полишає намірів підкорити латиноамериканський музичний ринок. Артистка презентувала відео на іспаномовний трек Tu y Yo, який був записаний ще до повномасштабної війни. 

Кліп з’явився на YouTube-каналі Каменських. 

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За словами Насті, Tu y Yo — це гімн закоханих, які дуже хочуть бути разом, але не можуть. Він був створений разом з відомим автором пісень Маріо Касересом і продюсером Алі Альваресом.Пісня була записана на легендарній студії звукозапису в США, де за останні 30 років були випущені десятки золотих і платинових альбомів світових виконавців.

У кліпі до цієї пісні співачка постає у двох образах — темному і світлому. За її словами вони символізують складний внутрішній вибір головної героїні, в якій борються темна і світла сторони її особистості.  

Після 24 лютого 2022-го співачка поставила всі творчі плани на паузу і зайнялась благодійними справами. Проте зараз Каменських повернулась до здійснення своїх творчих мрій і відчула потребу поділитись цим треком з публікою. 

Прем'єра зацікавила всесвітньо відомі видання, які публікуються в США, Аргентині, Мексиці, Колумбії, Іспанії — такі як HOLA!USA та Rolling Stone en Espanol.

Каменських
Настя Каменських в новому кліпі. Фото: менеджмент артистки

Нагадаємо, раніше ми писали, що Каменських презентувала іспанську та українську версії нової пісні. Також ми розповідали, що Потап записав новий дует із розкішною брюнеткою замість Каменських.

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