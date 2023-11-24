Каменських підкорює Латинську Америку піснею про заборонене кохання
Співачка Настя Каменських (NK) не полишає намірів підкорити латиноамериканський музичний ринок. Артистка презентувала відео на іспаномовний трек Tu y Yo, який був записаний ще до повномасштабної війни.
Кліп з’явився на YouTube-каналі Каменських.
Іномовна новинка від Каменських
За словами Насті, Tu y Yo — це гімн закоханих, які дуже хочуть бути разом, але не можуть. Він був створений разом з відомим автором пісень Маріо Касересом і продюсером Алі Альваресом.Пісня була записана на легендарній студії звукозапису в США, де за останні 30 років були випущені десятки золотих і платинових альбомів світових виконавців.
У кліпі до цієї пісні співачка постає у двох образах — темному і світлому. За її словами вони символізують складний внутрішній вибір головної героїні, в якій борються темна і світла сторони її особистості.
Після 24 лютого 2022-го співачка поставила всі творчі плани на паузу і зайнялась благодійними справами. Проте зараз Каменських повернулась до здійснення своїх творчих мрій і відчула потребу поділитись цим треком з публікою.
Прем'єра зацікавила всесвітньо відомі видання, які публікуються в США, Аргентині, Мексиці, Колумбії, Іспанії — такі як HOLA!USA та Rolling Stone en Espanol.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Каменських презентувала іспанську та українську версії нової пісні. Також ми розповідали, що Потап записав новий дует із розкішною брюнеткою замість Каменських.
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