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Каменских покоряет Латинскую Америку песней о запретной любви

24 ноября 2023 10:45
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Каменских покоряет Латинскую Америку песней о запретной любви
Певица Настя Каменских. Фото: менеджмент артистки
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Певица Настя Каменских (NK) не оставляет намерений покорить латиноамериканский музыкальный рынок. Артистка представила видео на испаноязычный трек Tu y Yo, который был записан еще до полномасштабной войны.

Клип появился на YouTube-канале Каменских.

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По словам Насти, Tu y Yo — это гимн влюбленных, которые очень хотят быть вместе, но не могут. Песня была записана на легендарной студии звукозаписи в США, где за последние 30 лет были выпущены десятки золотых и платиновых альбомов мировых исполнителей.

В клипе к этой песне певица предстает в двух образах — темном и светлом. По ее словам, они символизируют сложный внутренний выбор главной героини, в которой борются темная и светлая стороны ее личности.

После 24 февраля 2022 года певица поставила все творческие планы на паузу и занялась благотворительными делами. Однако сейчас Каменских вернулась к осуществлению своих творческих мечтаний и почувствовала необходимость поделиться этим треком с публикой.

Премьера заинтересовала всемирно известные издания, публикуемые в США, Аргентине, Мексике, Колумбии, Испании, такие как HOLA!USA и Rolling Stone en Espanol.

Каменских
Настя Каменских в новом клипе. Фото: менеджмент артистки

Напомним, ранее мы писали, что Каменских представила испанскую и украинскую версии новой песни. Также мы рассказывали, что Потап записал новый дуэт с роскошной брюнеткой вместо Каменских.

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