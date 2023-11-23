Камінська заспівала дуетом з артистом, якого називають копією Винника

Слава Камінська та Андрій Ткач. Фото: Instagram/andrii_kravch

Ексучасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська з двома дітьми живе за кордоном та готується втретє вийти заміж. Водночас 39-річна уродженка Одеси не забуває й про творчість. Вона заспівала разом з Андрієм Кравченком та з’явилась в кліпі на композицію "Зупини".

Відео доступне для перегляду на YouTube-каналі Андрія Кравченка.

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Новий дует Камінської

Пісню записали та зняли кліп до неї у Львові. Для цього Слава приїздила в Україну на кілька днів, а згодом повернулась до Іспанії.

"Була дуже рада повернутися в Україну. Так, ненадовго, бо в безпечному місці залишила дітей. Спершу Андрій записав мені демоверсію під гітару. І щойно я почула "Зупини" мною заволоділо бажання заспівати її разом з ним. Я спіймала флешбеки з періоду, коли ми з командою "НеАнгелів" робили "Роман". "Зупини" за силою емоцій така ж. Впевнена, що вона сподобається людям. Ми з Андрієм дуже постаралися", — прокоментувала нову роботу Камінська.

Пісня "Зупини" стала першою роботою з нового дуетного альбому Андрія Кравченка, що вийде 2024-го.

"Слава за енергетикою дуже сильна жінка, яку любить аудиторія та чекає на нові пісні. Я знайомий з її творчістю давно та коли почув її пісню "Додому", то Слава відкрилася для мене зовсім під новим кутом: її голос зазвучав ще глибше та переконливіше. Мені закортіло заспівати з нею і захотілося наголосити вкотре як круто та потужно звучать хіти саме українською", — зізнався Андрій.

Порівняння з Винником

Після зникнення з інформаційного поля, припинення гастрольної діяльності та й в цілому мовчання Олега Винника, який живе в Берліні, співака Андрія Кравченка в мережі назвали послідовником лідера так званих "вовчиць". Окрім зовнішності, голос артиста наче один в один копіює мовчазного співака. А ще й подейкують — за продюсування Андрія взявся колишній бізнес-партнер Винника, Олександр Горбенко.

Сам співак поки що не хоче коментувати ці плітки, втім обіцяє розповісти все вже незабаром.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Камінська опублікувала "селфі" з Фаріон і підписала російською мовою. Також ми розповідали, що Камінська емоційно звернулася до тих, хто її критикує.