Каминская спела дуэтом с артистом, которого называют копией Винника

Слава Каминская и Андрей Ткач. Фото: Instagram/andrii_kravch

Экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская с двумя детьми живет за границей и готовится в третий раз выйти замуж. В то же время 39-летняя уроженка Одессы не забывает и о творчестве. Она спела вместе с Андреем Кравченко и появилась в клипе на композицию "Зупини".

Видео доступно для просмотра на YouTube-канале Андрея Кравченко.

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Песню записали и сняли клип в Львове. Для этого Слава приезжала в Украину на несколько дней, а затем вернулась в Испанию.

"Была очень рада вернуться в Украину. Да, ненадолго, потому что в безопасном месте оставила детей. Сначала Андрей записал мне демоверсию под гитару. И как только я услышала "Зупини" мной завладело желание спеть ее вместе с ним. Я поймала флешбеки с периода, когда мы с командой "НеАнгелов" делали "Роман". "Зупини" по силе эмоций такая же. Уверена, что она понравится людям. Мы с Андреем очень постарались", — прокомментировала новую работу Каминская.

Песня "Зупини" стала первой работой из нового дуэтного альбома Андрея Кравченко, который выйдет в 2024 году.

"Слава за энергетикой очень сильная женщина, которую любит аудитория и ждет новых песен. Я знаком с ее творчеством давно и когда услышал ее песню "Додому", то Слава открылась для меня совсем под новым углом: ее голос зазвучал еще глубже и убедительнее. Мне захотелось спеть с ней и захотелось отметить еще раз как круто и мощно звучат хиты именно на украинском", — признался Андрей.

Сравнение с Винником

После исчезновения с информационного поля, прекращения гастрольной деятельности и в целом молчания живущего в Берлине Олега Винника певца Андрея Кравченко в сети назвали последователем лидера так называемых "волчиц". Кроме внешности, голос артиста словно один в один копирует молчаливого певца. А еще и поговаривают — за продюсирование Андрея взялся бывший бизнес-партнер Винника, Александр Горбенко.

Сам певец пока не хочет комментировать эти сплетни, впрочем, обещает рассказать все уже вскоре.

Напомним, ранее мы писали, что Каминская опубликовала "селфи" с Фарион и подписала на русском языке. Также мы рассказывали, что Каминская эмоционально обратилась к тем, кто ее критикует.