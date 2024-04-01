Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Каньє Вест вивів дружину у прозорому вбранні на жваві вулиці Каліфорнії arrow

Каньє Вест вивів дружину у прозорому вбранні на жваві вулиці Каліфорнії

1 квітня 2024 10:13
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Каньє Вест вивів дружину у прозорому вбранні на жваві вулиці Каліфорнії
Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: backgrid
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Репер Каньє Вест і Б'янка Ченсорі прогуляли по Окснарду, Каліфорнія. 29-річна Ченсорі знову вбралася у прозоре вбрання на публіці, незважаючи на прохолодну температуру. Шоковані перехожі знімали пару на гаджети.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Каньє шокував перехожих нових виходом з дружиною

Випускниця факультету архітектури вийшла в прозорому кремовому боді з довгими рукавами без білизни. Вона продемонструвала свої стрункі ноги в босоніжках на високих підборах. Її темне волосся було зібрано в гладкий пучок, того дня дружина репера обійшлася без макіяжу. Репер був одягнений у чорну толстовку, світло-сірі спортивні штани та чорні кросівки.

 

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: backgrid
Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: backgrid

 

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: backgrid
Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: backgrid

 

Б'янка Ченсорі. Фото: backgrid
Б'янка Ченсорі. Фото: backgrid

 

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: backgrid
Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: backgrid

Свідки кажуть, що пара насолоджувалась обідом у Cheesecake Factory у торговому центрі Oxnard. Вони одружилася приватно в 2022 році, невдовзі після завершення розлучення Веста з колишньою дружиною Кім Кардаш’ян.

Відтоді вони були в центрі уваги громадськості завдяки своїй інколи дивній поведінці та дивному вбранню. Деякі інсайдери розповіли: "Ченсорі відчуває, що він використовує її як безкоштовний маркетинговий інструмент — як і всі інші. Ці останні кілька місяців були для неї приємним досвідом, але вона дійсно хоче зосередитися на народженні дітей".

Вест познайомився зі своїми свекрами в Японії приблизно через сім місяців після їхнього одруження. Родина Ченсорі має кримінальне минуле.

Батько дизайнера, який народився в Італії, Елія "Лео" Ченсорі, був заарештований у Великій Британії за зберігання пістолета та боєприпасів. Того року в Австралії його також засудили до п’яти років ув’язнення за зберігання героїну.

У 1982 році її дядька, бандита, якого колись називали "мельбурнським Аль Капоне", було засуджено до страти за вбивство офіціанта в Перті, Австралія. Пізніше смертний вирок було замінено за "королівською прерогативою милосердя" на довічне ув’язнення після скасування смертної кари в 1984 році. Пізніше Еріс звільнили в 1999 році, але залишили умовно-дострокове звільнення на невизначений термін. Найстарший брат Цензорі, Едмондо, відомий як "Едді Капоне", має судимості у Вікторії, Австралія, за насильство, зокрема напад на поліцію, крадіжки та погрози.

Нагадаємо, Каньє Вест стягнув із дружини вбрання у торгівельному центрі. А раніше стало відомо, чим може загрожувати дружині Каньє Веста оголювання у пубілічних місцях.

Каньє Вест
закордонні зірки
зірки
зіркова пара

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК