Каньє Вест вивів дружину у прозорому вбранні на жваві вулиці Каліфорнії

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: backgrid

Репер Каньє Вест і Б'янка Ченсорі прогуляли по Окснарду, Каліфорнія. 29-річна Ченсорі знову вбралася у прозоре вбрання на публіці, незважаючи на прохолодну температуру. Шоковані перехожі знімали пару на гаджети.

Про це пише Daily Mail.

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Випускниця факультету архітектури вийшла в прозорому кремовому боді з довгими рукавами без білизни. Вона продемонструвала свої стрункі ноги в босоніжках на високих підборах. Її темне волосся було зібрано в гладкий пучок, того дня дружина репера обійшлася без макіяжу. Репер був одягнений у чорну толстовку, світло-сірі спортивні штани та чорні кросівки.

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: backgrid

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: backgrid

Б'янка Ченсорі. Фото: backgrid

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: backgrid

Свідки кажуть, що пара насолоджувалась обідом у Cheesecake Factory у торговому центрі Oxnard. Вони одружилася приватно в 2022 році, невдовзі після завершення розлучення Веста з колишньою дружиною Кім Кардаш’ян.

Відтоді вони були в центрі уваги громадськості завдяки своїй інколи дивній поведінці та дивному вбранню. Деякі інсайдери розповіли: "Ченсорі відчуває, що він використовує її як безкоштовний маркетинговий інструмент — як і всі інші. Ці останні кілька місяців були для неї приємним досвідом, але вона дійсно хоче зосередитися на народженні дітей".

Вест познайомився зі своїми свекрами в Японії приблизно через сім місяців після їхнього одруження. Родина Ченсорі має кримінальне минуле.

Батько дизайнера, який народився в Італії, Елія "Лео" Ченсорі, був заарештований у Великій Британії за зберігання пістолета та боєприпасів. Того року в Австралії його також засудили до п’яти років ув’язнення за зберігання героїну.

У 1982 році її дядька, бандита, якого колись називали "мельбурнським Аль Капоне", було засуджено до страти за вбивство офіціанта в Перті, Австралія. Пізніше смертний вирок було замінено за "королівською прерогативою милосердя" на довічне ув’язнення після скасування смертної кари в 1984 році. Пізніше Еріс звільнили в 1999 році, але залишили умовно-дострокове звільнення на невизначений термін. Найстарший брат Цензорі, Едмондо, відомий як "Едді Капоне", має судимості у Вікторії, Австралія, за насильство, зокрема напад на поліцію, крадіжки та погрози.

Нагадаємо, Каньє Вест стягнув із дружини вбрання у торгівельному центрі. А раніше стало відомо, чим може загрожувати дружині Каньє Веста оголювання у пубілічних місцях.