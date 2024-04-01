Канье Вест вывел жену в прозрачном наряде на оживленные улицы Калифорнии

Рэпер Канье Уэст с супругой. Фото: backgrid

Рэпер Канье Уэст и Бьянка Ченсори прогулялись по Окснарду, Калифорния. 29-летняя Ченсори снова нарядилсь в прозрачный наряд на публике, несмотря на прохладную температуру. Шокированные прохожие снимали пару на гаджеты.

Об этом пишет Daily Mail.

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Выпускница факультета архитектуры вышла в прозрачном кремовом боди с длинными рукавами без белья. Она продемонстрировала свои стройные ноги в босоножках на высоком каблуке. Ее темные волосы были собраны в гладкий пучок, в тот день супруга рэпера обошлась без макияжа. Рэпер был одет в черную толстовку, светло-серые спортивные штаны и черные кроссовки.

Рэпер Канье Уэст с супругой. Фото: backgrid

Рэпер Канье Уэст с супругой. Фото: backgrid

Бьянка Ченсори. Фото: backgrid

Рэпер Канье Уэст с супругой. Фото: backgrid

Свидетели говорят, что пара наслаждалась обедом в Cheesecake Factory в торговом центре Oxnard. Они женились приватно в 2022 году, вскоре после завершения развода Уэста с бывшей супругой Ким Кардашьян.

С тех пор они были в центре внимания общественности благодаря своему странному поведению и странным нарядам. Некоторые инсайдеры рассказали: "Ченсори чувствует, что он использует ее как бесплатный маркетинговый инструмент — как и все остальные. Эти последние несколько месяцев были для нее приятным опытом, но она действительно хочет сосредоточиться на рождении детей".

Уэст познакомился со своими свекрами в Японии примерно через семь месяцев после свадьбы. Семья Ченсори имеет криминальное прошлое.

Отец дизайнера, родившегося в Италии, Элия "Лео" Ченсори, был арестован в Великобритании за хранение пистолета и боеприпасов. В том году в Австралии его также приговорили к пяти годам заключения за хранение героина.

В 1982 году ее дядя, известный бандит убийца, которого когда-то называли "мельбурнским Аль Капоне", был приговорен к смертной казни за убийство официанта в Перте, Австралия. Позже смертный приговор был заменен по "королевской прерогативе милосердия" на пожизненное заключение после отмены смертной казни в 1984 году. Позже Эрис освободили в 1999 году, но оставили условно-досрочное на неопределенный срок. Старший брат Ченсори, Эдмондо, известный как "Эдди Капоне", судим в Виктории, Австралия, за насилие, в частности нападение на полицию, кражи и угрозы.

Напомним, Канье Уэст стянул с супруги одежду в торговом центре. А ранее стало известно, чем может угрожать супруге Канье Уэста обнажение в публичных местах.