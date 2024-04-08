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Каньє Вест з епатажною дружиною влаштував дику вечірку у маєтку Стінга

8 квітня 2024 09:40
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Каньє Вест з епатажною дружиною влаштував дику вечірку у маєтку Стінга
Репер Каньє Вест з епатажною дружиною. Фото: instagram.com/dondasplace/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Репер Каньє Вест і його дружина Б'янка Ченсорі таємно орендували розкішний будинок 16 століття Стінга в Тоскані минулого року під час сумнозвісної відпустки в Італії. Пара кілька разів потрапляла в заголовки газет під час відпустки минулого літа, особливо після того, як їх зняли, як вони вчиняють непристойні дії на човні у Венеції.

Про це пише Daily Mail.

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На території площею 900 акрів виробляють екологічно чистий мед, оливкову олію першого віджиму і, звичайно, вино. Після пересадки старих виноградників маєток виробляє чотири види вина.

Джерело розповіло: "Якщо люди були шоковані Каньє в Італії після того, як побачили фотографії його та Б’янки у Венеції, вони не знають, що відбувається в будинку Стінга. Каньє, Б'янка та його оточення і весело гуляли, поки вони були там".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Always YZY (@alwaysyzy)

Майно можна здавати в оренду, де до 200 учасників вечірки зможуть насолоджуватися визначними пам’ятками італійського маєтку, включаючи бджолині вулики та ліси, озеро та город. Але тим, хто хоче забронювати будинок для подій, свят або весіль, знадобиться багато грошей, оскільки оренда шести котеджів, в яких проживають 50 гостей, коштує 7000 євро на тиждень кожен.

"Il Palagio — це більше, ніж будинок для відпочинку для Труді та Стінга. Це пристрасть. І святиня. Це місце, куди вони йшли роками, щоб знайти спокій і повернутися до більш простого способу життя", — говориться на вебсайті будинку.

Нещодавно було сказано, що Б’янка втомилася від того, що її використовують як "безкоштовний маркетинговий інструмент" для майбутнього альбому Каньє.

Нагадаємо, поліція може заарештувати дружину Каньє Веста. А дружина Каньє Веста приміряла ультракоротку сукню.

Каньє Вест
закордонні зірки
зірки
зіркова пара

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