Канье Вест с эпатажной женой устроил дикую вечеринку в имении Стинга

Рэпер Канье Уэст с эпатажной супругой. Фото: instagram.com/dondasplace/

Рэпер Канье Уэст и его супруга Бьянка Ченсори тайно арендовали роскошный дом 16 века Стинга в Тоскане в прошлом году во время печально известного отпуска в Италии. Пара несколько раз попадала в заголовки газет во время отпуска прошлым летом, особенно после того, как их сняли, как они делают непристойные действия на лодке в Венеции.

Об этом пишет Daily Mail.

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На территории площадью 900 акров производят экологически чистый мед, оливковое масло первого отжима и, конечно, вино. После пересадки старых виноградников имение производит четыре вида вина.

Источник рассказал: "Если люди были шокированы Канье в Италии после того, как увидели фотографии его и Бьянки в Венеции, они не знают, что происходило в доме Стинга. Канье, Бьянка и его окружение и весело гуляли, пока они были там".

Имущество можно сдавать в аренду, где до 200 участников вечеринки смогут наслаждаться достопримечательностями итальянского поместья, включая пчелиные ульи и леса, озеро и огород. Но тем, кто хочет забронировать дом для событий, праздников или свадеб, понадобится много денег, поскольку аренда шести коттеджей, в которых проживает 50 гостей, стоит 7000 евро в неделю каждый.

"Il Palagio — это больше, чем дом для отдыха для Труди и Стинга. Это страсть. И святыня. Это место, куда они шли годами, чтобы обрести покой и вернуться к более простому образу жизни", — говорится на вебсайте дома.

Недавно было сказано, что Бьянка устала от того, что ее используют в качестве "бесплатного маркетингового инструмента" для будущего альбома Канье.

Напомним, полиция может арестовать супругу Канье Веста. А супруга Канье Веста примерила ультракороткое платье.