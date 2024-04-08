Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Канье Уэст с эпатажной супругой устроил дикую вечеринку в имении Стинга arrow

Канье Уэст с эпатажной супругой устроил дикую вечеринку в имении Стинга

8 апреля 2024 09:40
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Канье Вест с эпатажной женой устроил дикую вечеринку в имении Стинга
Рэпер Канье Уэст с эпатажной супругой. Фото: instagram.com/dondasplace/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Рэпер Канье Уэст и его супруга Бьянка Ченсори тайно арендовали роскошный дом 16 века Стинга в Тоскане в прошлом году во время печально известного отпуска в Италии. Пара несколько раз попадала в заголовки газет во время отпуска прошлым летом, особенно после того, как их сняли, как они делают непристойные действия на лодке в Венеции.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Новые подробности скандального отдыха Канье Веста

На территории площадью 900 акров производят экологически чистый мед, оливковое масло первого отжима и, конечно, вино. После пересадки старых виноградников имение производит четыре вида вина.

Источник рассказал: "Если люди были шокированы Канье в Италии после того, как увидели фотографии его и Бьянки в Венеции, они не знают, что происходило в доме Стинга. Канье, Бьянка и его окружение и весело гуляли, пока они были там".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Always YZY (@alwaysyzy)

Имущество можно сдавать в аренду, где до 200 участников вечеринки смогут наслаждаться достопримечательностями итальянского поместья, включая пчелиные ульи и леса, озеро и огород. Но тем, кто хочет забронировать дом для событий, праздников или свадеб, понадобится много денег, поскольку аренда шести коттеджей, в которых проживает 50 гостей, стоит 7000 евро в неделю каждый.

"Il Palagio — это больше, чем дом для отдыха для Труди и Стинга. Это страсть. И святыня. Это место, куда они шли годами, чтобы обрести покой и вернуться к более простому образу жизни", — говорится на вебсайте дома.

Недавно было сказано, что Бьянка устала от того, что ее используют в качестве "бесплатного маркетингового инструмента" для будущего альбома Канье.

Напомним, полиция может арестовать супругу Канье Веста. А супруга Канье Веста примерила ультракороткое платье.

Канье Уэст
зарубежные звезды
звезды
звездная пара

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку