Кухар висміяла сучасне мистецтво і розкрила неймовірні акторські здібності

Катерина Кухар висміяла сучасне мистецтво — відео
Відома українська прима-балерина, заслужена і народна артистка Катерина Кухар насмішила своїх підписників новим відео. Танцівниця і хореографиня показала кумедний відеоролик, в якому висміяла сучасне мистецтво.
Відповідним відео Катерина Кухар поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Катерина Кухар висміяла сучасне мистецтво
На офіційній сторінці української балерини з’явився відеоролик, в якому можна побачити її у неочікуваному образі. На відео Катерина Кухар показала, як сидить в ролі педагогині і нібито оцінює сучасний танець, де одна дівчина демонструє дивні рухи.
Дивлячись на хореографиню у цьому образі, можна помітити, як вона чудово впоралася з роллю акторки. До того ж, одягнена Катерина була у класичний костюм білого кольору, бежевий топ і скромні туфлі з гострим носком на підборах.
"О чудовий сучасний світ. Ніколи не знаєш, коли чекати на черговий сюрприз…", — написала в описі під відео Катерина Кухар.
Як на нове відео Катерини Кухар реагують в мережі
Передивившись нове відео на сторінці української прими-балерини, її підписники не змогли втримати емоцій. Вони почали залишати немало коментарів, у яких зазначили, як Катерина Кухар чудово грає на камеру і який смішний цей ролик.
- Бачу у Вас великий потенціал акторки
- Катерина… Обожнюю ваше почуття гумору та самоіронію
- Схоже на нашу жінку, яка повертається додому із пакетами "АТБ" в одній руці, у другій — дитина, а в сумочці ще потрібно знайти ключі від квартири
- Красива жінка з гарним почуттям гумору, перфекто
Катерина Кухар зі своїм чоловіком у смішному відео
Не так давно українська прима-балерина насмішила публіку черговим кумедним роликом. Вона показала, як збирається у гастролі і як це робить її чоловік Олександр Стоянов. У ролику Катерина наповнює своїми речима два величезних чемодани у той час, як Олександр взяв лише маленьку сумку.
Щоб зробити це відео смішнішим, танцівниця прикріпила до нього кумедну мелодію. До того ж, не можна пройти повз акторську гру як Катерини, так і її коханого.
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