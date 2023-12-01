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Катерина Кухар висміяла сучасне мистецтво — відео

1 грудня 2023 11:33
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Кухар висміяла сучасне мистецтво і розкрила неймовірні акторські здібності
Балерина Катерина Кухар на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Відома українська прима-балерина, заслужена і народна артистка Катерина Кухар насмішила своїх підписників новим відео. Танцівниця і хореографиня показала кумедний відеоролик, в якому висміяла сучасне мистецтво.

Відповідним відео Катерина Кухар поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Катерина Кухар висміяла сучасне мистецтво

На офіційній сторінці української балерини з’явився відеоролик, в якому можна побачити її у неочікуваному образі. На відео Катерина Кухар показала, як сидить в ролі педагогині і нібито оцінює сучасний танець, де одна дівчина демонструє дивні рухи.

Дивлячись на хореографиню у цьому образі, можна помітити, як вона чудово впоралася з роллю акторки. До того ж, одягнена Катерина була у класичний костюм білого кольору, бежевий топ і скромні туфлі з гострим носком на підборах. 

"О чудовий сучасний світ. Ніколи не знаєш, коли чекати на черговий сюрприз…", — написала в описі під відео Катерина Кухар.

Публікація зі сторінки Катерини Кухар
Балерина Катерина Кухар у смішному відео. Фото: скриншот з Instagram
Публікація зі сторінки Катерини Кухар
Публікація зі сторінки Катерини Кухар. Фото: скриншот з Instagram

Як на нове відео Катерини Кухар реагують в мережі

Передивившись нове відео на сторінці української прими-балерини, її підписники не змогли втримати емоцій. Вони почали залишати немало коментарів, у яких зазначили, як Катерина Кухар чудово грає на камеру і який смішний цей ролик.

  • Бачу у Вас великий потенціал акторки
  • Катерина… Обожнюю ваше почуття гумору та самоіронію
  • Схоже на нашу жінку, яка повертається додому із пакетами "АТБ" в одній руці, у другій — дитина, а в сумочці ще потрібно знайти ключі від квартири
  • Красива жінка з гарним почуттям гумору, перфекто
Коментарі зі сторінки Катерини Кухар
Коментарі зі сторінки Катерини Кухар. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Катерини Кухар
Коментар зі сторінки Катерини Кухар. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Катерини Кухар
Коментар зі сторінки Катерини Кухар. Фото: скриншот з Instagram

Катерина Кухар зі своїм чоловіком у смішному відео

Не так давно українська прима-балерина насмішила публіку черговим кумедним роликом. Вона показала, як збирається у гастролі і як це робить її чоловік Олександр Стоянов. У ролику Катерина наповнює своїми речима два величезних чемодани у той час, як Олександр взяв лише маленьку сумку.

Публікація зі сторінки Катерини Кухар
Збори на гастролі Катерини Кухар. Фото: скриншот з Instagram

Щоб зробити це відео смішнішим, танцівниця прикріпила до нього кумедну мелодію. До того ж, не можна пройти повз акторську гру як Катерини, так і її коханого.

Публікація зі сторінки Катерини Кухар
Збори на гастролі Олександра Стоянова. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська балерина Катерина Кухар розповіла про свої звички. 

Раніше ми розповідали про те, що прима-балерина Катерина Кухар показала романтичне відео зі своїм чоловіком Олександром Стояновим.

Також ми повідомляли про те, що танцівниця Катерина Кухар зачарувала зворушливим фото. 

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