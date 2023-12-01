Кухар высмеяла современное искусство и раскрыла невероятные актерские способности

Балерина Екатерина Кухар на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская прима-балерина, заслуженная и народная артистка Екатерина Кухар насмешила своих подписчиков новым видео. Танцовщица и хореограф показала забавный видеоролик, в котором высмеяла современное искусство.

Соответствующим видео Екатерина Кухар поделилась на своей странице в Instagram.

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Екатерина Кухар высмеяла современное искусство

На официальной странице украинской балерины появился видеоролик, где можно увидеть ее в неожиданном образе. На видео Екатерина Кухар показала, как сидит в роли педагога и якобы оценивает современный танец, где одна девушка демонстрирует странные движения.

Глядя на хореографа в этом образе, можно заметить, как она прекрасно справилась с ролью актрисы. К тому же, одета Екатерина была в классический костюм белого цвета, бежевый топ и скромные туфли с острым носком на каблуках.

"О прекрасный современный мир. Никогда не знаешь, когда ждать очередного сюрприза…", — написала в описании под видео Екатерина Кухар.

Балерина Екатерина Кухар в забавном видео. Фото: скриншот из Instagram

Публикация со страницы Екатерины Кухар. Фото: скриншот из Instagram

Как на новое видео Екатерины Кухар реагируют в сети

Просмотрев новое видео на странице украинской прими-балерины, ее подписчики не смогли сдержать эмоций. Они начали оставлять немало комментариев, в которых отметили, как Екатерина Кухар отлично играет на камеру и какой смешной этот ролик.

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Комментарии со страницы Екатерины Кухар. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Екатерины Кухар. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Екатерины Кухар. Фото: скриншот из Instagram

Екатерина Кухар со своим мужем в смешном видео

Не так давно украинская прима-балерина насмешила публику очередным забавным роликом. Она показала, как собирается на гастроли и как это делает ее муж Александр Стоянов. В ролике Екатерина наполняет своими вещами два огромных чемодана в то время, как Александр взял только маленькую сумку.

Сборы на гастроли Екатерины Кухар. Фото: скриншот из Instagram

Чтобы сделать это видео более смешным, танцовщица прикрепила к нему забавную мелодию. К тому же, нельзя пройти мимо актерской игры как Екатерины, так и ее любимого.

Сборы на гастроли Александра Стоянова. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская балерина Екатерина Кухар рассказала о своих привычках.

Ранее мы рассказывали о том, что прима-балерина Екатерина Кухар показала романтическое видео со своим мужем Александром Стояновым.

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