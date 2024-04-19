Кейт Гадсон розповіла про свою дієту — подробиці

Американська акторка та співачка Кейт Гадсон. Фото: instagram.com/katehudson/

Відома голлівудська акторка Кейт Гадсон у свої 45 років виглядає стрункою та підтягнутою. Тримати вагу їй вдається завдяки спеціальному раціону та фізичним навантаженням.

Про це пише Еxpress.

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Кейт Гадсон схудла на 10 кілограмів

Відома голлівудська зірка сьогодні, 19 квітня, святкує своє 45-річчя. Володарка "Золотого глобуса" відверто розповіла про свої секрети стрункої фігури.

Кейт Хадсон розповіла, як їй вдалося скинути майже 10 кг завдяки популярній дієті. Зірка відмінно виглядає завдяки WW (Програмі спостереження за вагою), а також медитаціям та інтервальному голоду.

Акторка харчується продуктами із так званою "нульовою калорійністю", тобто організм витрачає багато енергії на їх перетравлення і вони не "осідають" жиром на талії та стегнах. До них, зокрема, відноситься курятина, листова зелень, яйця, некрохмалисті овочі та свіжі фрукти. Завдяки такому раціону, акторка іноді дозволяє собі солодке та алкоголь.

Також Гадсон практикує інтервальне голодування та пізно снідає, орієнтовно у 11-12 годин дня. Зранку вона п'є сік селери, каву або чорний чай.

Окрім дієти, Кейт займається пілатесом, медитаціями, їздить на велосипеді та полюбляє довгі прогулянки.

Нагадаємо, ми раніше писали, що співачка Крістіна Агілера схудла на 18 кілограмів та приголомшила тонкою талією у корсеті. А також зірка "Ліги сміху" скинув понад 30 кілограмів за чотири місяці.