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Кейт Гадсон у день народження розповіла про свої секрети успішного схуднення

19 квітня 2024 15:59
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Кейт Гадсон розповіла про свою дієту — подробиці
Американська акторка та співачка Кейт Гадсон. Фото: instagram.com/katehudson/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома голлівудська акторка Кейт Гадсон у свої 45 років виглядає стрункою та підтягнутою. Тримати вагу їй вдається завдяки спеціальному раціону та фізичним навантаженням.

Про це пише Еxpress.

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Кейт Гадсон схудла на 10 кілограмів

Відома голлівудська зірка сьогодні, 19 квітня, святкує своє 45-річчя. Володарка "Золотого глобуса" відверто розповіла про свої секрети стрункої фігури.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kate Hudson (@katehudson)

Кейт Хадсон розповіла, як їй вдалося скинути майже 10 кг завдяки популярній дієті. Зірка відмінно виглядає завдяки WW (Програмі спостереження за вагою), а також медитаціям та інтервальному голоду.

Акторка харчується продуктами із так званою "нульовою калорійністю", тобто організм витрачає багато енергії на їх перетравлення і вони не "осідають" жиром на талії та стегнах. До них, зокрема, відноситься курятина, листова зелень, яйця, некрохмалисті овочі та свіжі фрукти. Завдяки такому раціону, акторка іноді дозволяє собі солодке та алкоголь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kate Hudson (@katehudson)

Також Гадсон практикує інтервальне голодування та пізно снідає, орієнтовно у 11-12 годин дня. Зранку вона п'є сік селери, каву або чорний чай.

Окрім дієти, Кейт займається пілатесом, медитаціями, їздить на велосипеді та полюбляє довгі прогулянки.

Нагадаємо, ми раніше писали, що співачка Крістіна Агілера схудла на 18 кілограмів та приголомшила тонкою талією у корсеті. А також зірка "Ліги сміху" скинув понад 30 кілограмів за чотири місяці.

спорт
дієта
Голлівуд
закордонні зірки
схуднення
раціон харчування
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медитація

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