Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Кейт Хадсон в день рождения рассказала о своих секретах успешного похудения arrow

Кейт Хадсон в день рождения рассказала о своих секретах успешного похудения

19 апреля 2024 15:59
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Кейт Гадсон рассказала о своей диете.
Американская актриса и певица Кейт Хадсон. Фото: instagram.com/katehudson/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная голливудская актриса Кейт Хадсон в свои 45 лет выглядит стройной и подтянутой. Держать вес ей удается благодаря специальному рациону и физическим нагрузкам.

Об этом пишет Эxpress.

Читайте также:

Кейт Хадсон похудела на 10 килограммов

Известная голливудская звезда сегодня, 19 апреля, отмечает свое 45-летие. Обладательница "Золотого глобуса" откровенно рассказала о своих секретах стройной фигуры.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кате Худсон (@katehudson)

Кейт Хадсон рассказала, как ей удалось сбросить почти 10 кг благодаря популярной диете. Звезда отлично выглядит благодаря WW (Программе наблюдения за весом), а также медитациям и интервальному голоду.

Актриса питается продуктами с так называемой "нулевой калорийностью", то есть организм тратит много энергии на их переваривание и они не "оседают" жиром на талии и бедрах. К ним относятся курятина, листовая зелень, яйца, некрахмалистые овощи и свежие фрукты. Благодаря такому рациону, актриса иногда позволяет себе сладкое и алкоголь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кате Худсон (@katehudson)

Также Хадсон практикует интервальное голодание и поздно завтракает, ориентировочно в 11-12 часов дня. Утром она пьет сок сельдерея, кофе или черный чай.

Кроме диеты, Кейт занимается пилатесом, медитациями, ездит на велосипеде и любит долгие прогулки.

Напомним, мы ранее писали, что певица Кристина Агилера похудела на 18 килограммов и ошеломила тонкой талией в корсете. А также звезда "Лиги смеха" сбросил более 30 килограммов за четыре месяца.

спорт
диета
Голливуд
зарубежные звезды
похудение
рацион питания
певица
актриса
голод
медитация

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость