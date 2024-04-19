Кейт Гадсон рассказала о своей диете.

Американская актриса и певица Кейт Хадсон. Фото: instagram.com/katehudson/

Известная голливудская актриса Кейт Хадсон в свои 45 лет выглядит стройной и подтянутой. Держать вес ей удается благодаря специальному рациону и физическим нагрузкам.

Об этом пишет Эxpress.

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Известная голливудская звезда сегодня, 19 апреля, отмечает свое 45-летие. Обладательница "Золотого глобуса" откровенно рассказала о своих секретах стройной фигуры.

Кейт Хадсон рассказала, как ей удалось сбросить почти 10 кг благодаря популярной диете. Звезда отлично выглядит благодаря WW (Программе наблюдения за весом), а также медитациям и интервальному голоду.

Актриса питается продуктами с так называемой "нулевой калорийностью", то есть организм тратит много энергии на их переваривание и они не "оседают" жиром на талии и бедрах. К ним относятся курятина, листовая зелень, яйца, некрахмалистые овощи и свежие фрукты. Благодаря такому рациону, актриса иногда позволяет себе сладкое и алкоголь.

Также Хадсон практикует интервальное голодание и поздно завтракает, ориентировочно в 11-12 часов дня. Утром она пьет сок сельдерея, кофе или черный чай.

Кроме диеты, Кейт занимается пилатесом, медитациями, ездит на велосипеде и любит долгие прогулки.

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