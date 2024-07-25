Кейт Міддлтон знову розкритикували за домашнє фото з дітьми

Королівська родина Великої Британії. Фото: Reuters

Принц і принцеса Уельські знову опинилися у центрі уваги, завдяки своїми фотографіям. Знімок двох їхніх наймолодших дітей, Шарлотти та Луї, оприлюднений в соціальних мережах викликав гучне обговорення.

Відповідний допис зробила Кейт Міддлтон у мережі.

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На знімку діти спостерігають за грою збірної Англії у фіналі Євро з футболу. Цього разу справа не в Photoshop — у всьому винен телевізор Кейт і Вільяма, який, на думку фоловерів, замалий для їхнього статусу.

Принцеса Шарлота з принцом Луї. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

"Звичайно, Кейт може дозволити собі екран більший за цей!".

"Вони занадто близько сидять до телевізору", — коментують підписники знімок.

Це не вперше, коли Кейт Міддлтон обурює громадськість фото.

Фотографія покійної королеви Єлизавети II була змінена за допомогою ретуші. Портрет, зроблений у Балморалі в серпні 2022 року, показує покійну монархиню з онуками за кілька тижнів до її смерті. Фото зробила Кейт Міддлтон.

Світлина була випущена Букінгемським палацом 21 квітня минулого року на честь 97-річчя королеви. Глобальне фотоагентство Getty Images говорить, що це зворушливе зображення було "відретушовано".

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон потрапила у скандал через фото із Меган Маркл.