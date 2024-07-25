Кейт Миддлтон снова раскритиковали за домашнее фото с детьми

Королевская семья Великобритании. Фото: Reuters

Принц и принцесса Уэльские снова оказались в центре внимания благодаря своим фотографиям. Снимок двух их младших детей, Шарлотты и Луи, обнародованный в социальных сетях, вызвал громкое обсуждение.

Соответствующюю публикацию сделала Кейт Миддлтон в сети.

Читайте также:

Кейт Миддлтон заставила снова говорить о ее хобби

На снимке принц и принцеса наблюдают за игрой сборной Англии в финале Евро по футболу. На этот раз дело не в Photoshop — во всем виноват телевизор Кейт и Уильяма, который, по мнению фолловеров, слишком мал для их статуса.

Принцесса Шарлотта с принцем Луи. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

"Конечно, Кейт может позволить себе экран больше этого!".

"Они слишком близко сидят к телевизору", — комментируют подписчики снимок.

Это не в первый раз, когда Кейт Миддлтон возмущает общественность фото.

Фотография покойной королевы Елизаветы II была изменена с помощью ретуши. Портрет, сделанный в Балморале в августе 2022 года, показывает покойную королеву с внуками за несколько недель до ее смерти. Фото сделала Кейт Миддлтон.

Фотография была выпущена Букингемским дворцом 21 апреля прошлого года в честь 97-летия королевы. Глобальное фотоагентство Getty Images говорит, что это трогательное изображение было "отретушировано".

Напомним, ранее Кейт Миддлтон попала в скандал из-за фото с Меган Маркл.