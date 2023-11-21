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Кендалл Дженнер знялася топлес для відомого бренду

21 листопада 2023 10:35
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Кендалл Дженнер знялася топлес для відомого бренду
Модель Кендалл Дженнер. Фото: nstagram.com/kendalljenner
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Супермодель Кендалл Дженнер знялася у відвертій фотосесії для відомого бренду Calvin Klein. Дівчина, яку вважають найскромнішою з родини Кардаш'ян, зявилася на фото топлес. 

Світлини опублікувала у своєму Instagram

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На дивані в одному спідньому

У родині Кардаш'ян ледь не всі працюють моделями, проте саме Кендалл Дженнер має найуспішнішу модельну кар'єру з усіх сестер. З нею співпрацюють топові бренди одягу і косметики. Вона виступає на подіумах Fashion Week і знімається для модних фільмів. 

Остання колаборація співачки з брендом одягу Calvin Klein вразила прихильників моделі своєю відвертістю. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Кендалл позувала у чорній спідній білизні, розтягнувшись на дивані.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kendall (@kendalljenner)

А для другого образу знаменитість ще більше оголилася. Вона одягнула чорний костюм на голе тіло і продемонструвала, що під одягом нічого немає. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Calvin Klein (@calvinklein)

Кендалл Дженнер прокоментувала, що їй дуже імпонують такі образи від бренду, адже так вона відчуває себе впевненішою. 

"Мені подобається, що нова кампанія Calvin Klein присвячена впевненості та чуттєвості, і я відчуваю, що фотографії відображають саме це. Для мене впевненість полягає в тому, щоб почуватися добре й вірити в себе", — розповіла супермодель. 

Нагадаємо, Кендалл Дженнер випила зі студентами, щоб прорекламувати текілу. 

Також ми писали, що найдорожча модель світу у гламурній сукні очолила модне шоу L'Oreal.

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