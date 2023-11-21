Кендалл Дженнер знялася топлес для відомого бренду

Модель Кендалл Дженнер. Фото: nstagram.com/kendalljenner

Супермодель Кендалл Дженнер знялася у відвертій фотосесії для відомого бренду Calvin Klein. Дівчина, яку вважають найскромнішою з родини Кардаш'ян, зявилася на фото топлес.

Світлини опублікувала у своєму Instagram.

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На дивані в одному спідньому

У родині Кардаш'ян ледь не всі працюють моделями, проте саме Кендалл Дженнер має найуспішнішу модельну кар'єру з усіх сестер. З нею співпрацюють топові бренди одягу і косметики. Вона виступає на подіумах Fashion Week і знімається для модних фільмів.

Остання колаборація співачки з брендом одягу Calvin Klein вразила прихильників моделі своєю відвертістю.

Кендалл позувала у чорній спідній білизні, розтягнувшись на дивані.

А для другого образу знаменитість ще більше оголилася. Вона одягнула чорний костюм на голе тіло і продемонструвала, що під одягом нічого немає.

Кендалл Дженнер прокоментувала, що їй дуже імпонують такі образи від бренду, адже так вона відчуває себе впевненішою.

"Мені подобається, що нова кампанія Calvin Klein присвячена впевненості та чуттєвості, і я відчуваю, що фотографії відображають саме це. Для мене впевненість полягає в тому, щоб почуватися добре й вірити в себе", — розповіла супермодель.

Нагадаємо, Кендалл Дженнер випила зі студентами, щоб прорекламувати текілу.

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