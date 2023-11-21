Кендалл Дженнер снялась топлесс для известного бренда

Модель Кендалл Дженнер. Фото: nstagram.com/kendalljenner

Супермодель Кендалл Дженнер снялась в откровенной фотосессии для известного бренда Calvin Klein. Девушка, которую считают самой скромной из семьи Кардашьян, появилась на фото топлесс.

Фотографии опубликовала в своем Instagram.

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На диване в одном нижнем белье

В семье Кардашьян едва ли не все работают моделями, однако именно Кендалл Дженнер имеет самую успешную модельную карьеру из всех сестер. С ней сотрудничают топовые бренды одежды и косметики. Она выступает на подиумах Fashion Week и снимается для модных фильмов.

Последняя коллаборация певицы с брендом одежды Calvin Klein поразила поклонников модели своей откровенностью.

Кендалл позировала в черном нижнем белье, растянувшись на диване.

А для второго образа знаменитость еще больше обнажилась. Она надела черный костюм на голое тело и показала, что под одеждой ничего нет.

Кендалл Дженнер прокомментировала, что ей очень импонируют такие образы от бренда, так она чувствует себя увереннее.

"Мне нравится, что новая кампания Calvin Klein посвящена уверенности и чувственности, и я чувствую, что фотографии отражают именно это. Для меня уверенность состоит в том, чтобы чувствовать себя хорошо и верить в себя", — рассказала супермодель.

Напомним, Кендалл Дженнер выпила со студентами, чтобы прорекламировать текилу.

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