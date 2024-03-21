Кенсінгтонський палац повідомив, чим зараз займається Кейт Міддлтон

Принцеса Уельська, Кейт Міддлтон. Фото: Instagram/katemiddletonprincessofwales

Вже пішов третій місяць, як принцеса Уельська перенесла операцію на черевній порожнині. Кейт Міддлтон не робить заяв та не з’являється на офіційних заходах. До її персони прикута увага з боку суспільства. Водночас Кенсінгтонський палац повідомив, чим саме зараз займається дружина принца Вільяма.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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42-річна невістка короля Чарльза III працює віддалено зі свого будинку у Віндзорі. Кейт зосередилася над кампанією "Формування нас", яку проводить Королівський фонд для дітей молодшого віку. Днями її команда має представити результати дослідження, в якому основна увага приділяється соціальній поведінці дитини.

Воно проводилося у двох трастах Національної служби охорони здоров'я. Принцеса Уельська сама запропонувала використовувати цей інструмент після знайомства з сім'ями, яким допомогла ця система. Інших заяв Кенсінгтонський палац не робив. До цього він оголосив, що Кейт Міддлтон повернеться до виконання своїх обов'язків після відновлення здоров’я. І скоріш за все це відбудеться в середині квітня.

Водночас в соцмережах та, зокрема, британському суспільстві, продовжують активно обговорювати відео, яке зняли минулими вихідними на одному з ярмарку неподалік від резиденції принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Багато хто сумнівається, що на ролику справжня принцеса Уельська. Користувачі соцмереж висловлюють думку, що відео міг згенерувати штучний інтелект.

Нагадаємо, раніше ми писали, що автор першого відео з Кейт Міддлтон після операції обурений реакцією соцмереж. Також ми розповідали, що персонал лікарні, де робили операцію Кейт Міддлтон, намагався викрасти її медичну картку.