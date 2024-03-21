Кенсингтонский дворец сообщил, чем сейчас занимается Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон. Фото: Instagram/katemiddletonprincessofwales

Уже пошел третий месяц, как принцесса Уэльская перенесла операцию на брюшной полости. Кейт Миддлтон не делает заявления и не появляется на официальных мероприятиях. К ее персоне приковано внимание со стороны общества. В то же время Кенсингтонский дворец сообщил, чем именно сейчас занимается супруга принца Уильяма.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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42-летняя невестка короля Чарльза III работает удаленно из своего дома в Виндзоре. Кейт сосредоточилась над кампанией "Формирование нас", которую проводит Королевский фонд для детей младшего возраста. На днях ее команда должна представить результаты исследования, в котором основное внимание уделяется социальному поведению ребенка.

Оно производилось в двух трастах Национальной службы здравоохранения. Принцесса Уэльская сама предложила использовать этот инструмент после знакомства с семьями, которым эта система помогла. Других заявлений Кенсингтонский дворец не делал. До этого он объявил, что Кейт Миддлтон вернется к исполнению своих обязанностей после восстановления здоровья. И, скорее всего, это произойдет в середине апреля.

В то же время в соцсетях и, в частности, британском обществе, продолжают активно обсуждать видео, которое сняли в минувшие выходные на одной из ярмарок неподалеку от резиденции принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Многие сомневаются, что на ролике настоящая принцесса Уэльская. Пользователи соцсетей высказывают мнение, что видео мог сгенерировать искусственный интеллект.

Напомним, ранее мы писали, что автор первого видео с Кейт Миддлтон после операции возмущен реакцией соцсетей. Также мы рассказывали, что персонал больницы, где делали операцию Кейт Миддлтон, пытался похитить ее медицинскую карту.