Макс Барських презентував новий романтичний кліп В твоїх очах — відео

Співак Макс Барських. Фото: менеджмент артиста

Відомий український співак Макс Барських випустив кліп на нову пісню "В твоїх очах". На нову композицію артиста надихнув день, проведений біля моря.

Відповідний ролик був опублікований на YouTube.

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Прихильники співака в рамках оголошеного челленджу всього за 2 тижні зняли понад 10 тисяч відео в TikTok та Instagram. Барських віддячив шанувальникам новою піснею та кліпом "В твоїх очах".

Артист зізнався, що на створення хіта його надихнув день, проведений біля моря. Короткий відпочинок між щільним концертним графіком дав співаку емоції, завдяки яким народилася нова композиція.

"Одного разу між щільним концертним графіком мені вдалося знайти один день, аби провести його біля моря. Саме там я нащупав необхідну емоцію для майбутньої пісні та кліпу. Я відчув статичне щастя, коли, не полишаючи берега, прожив день, мандруючи теплими спогадами під романтичну музичну історію", — поділився Барських.

Артист поділився знімками зробленими в той день із відомим українським режисером Аланом Бадоєвим, а він вирішив "оживити" фото та зняти новий кліп для Барських.

"Коли я побачив ті знімки, мене вразила простота та спокій, закарбовані на обличчі Макса. Ми вирішили оживити ці фото в один кадр, довжиною в пісню. Для мене велике задоволення працювати з Максом в рамках тривалого формату дії. Так я можу створити максимально об’ємний портрет артиста. Час просто тече навколо нього, але він бачить лише свою історію", — додав режисер.

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У коментарях під піснею, прихильники співака висловили свої думки. Шанувальники у захваті від романтичного вайбу "В твоїх очах".

"Неймовірно зворушлива пісня".

"Кайф. Дуже ніжно і чуттєво".

"Вау!! Візуал дуже сподобався. Корекція, кольори, яка кайфова атмосфера, почуття. Пісня огортає теплом і дарує надію, дякую".

"Нехай справжня любов буде у кожного, хто її шукає".

Коментарі під дописом. Фото: instagram.com/max_barskih/

Раніше Макс Барських зізнався, чому боїться йти на війну і захищати Україну. Також він розповів, що переживав на початку повномасштабного вторгнення.