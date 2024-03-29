Макс Барских презентовал новый романтический клип В твоїх очах — видео

Певец Макс Барских. Фото: менеджмент артиста

Известный украинский певец Макс Барских выпустил клип на новую песню "В твоїх очах". На новую композицию артиста вдохновил день, проведённый у моря.

Соответствующий ролик был опубликован на YouTube.

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Поклонники певца в рамках объявленного челленджа всего за 2 недели сняли более 10 тысяч видео в TikTok и Instagram. Барских отблагодарил поклонников новой песней и клипом "В твоїх очах".

Артист признался, что на создание хита его вдохновил день, проведенный у моря. Короткий отдых между плотным концертным графиком дал певцу эмоции, благодаря которым родилась новая композиция.

"Однажды между плотным концертным графиком мне удалось найти один день, чтобы провести его у моря. Именно там я нащупал необходимую эмоцию для будущей песни и клипа. Я почувствовал статическое счастье, когда, не покидая берега, прожил день, путешествуя теплыми воспоминаниями под романтическую музыкальную историю", — поделился Барских.

Артист поделился снимками сделанными в тот день с известным украинским режиссером Аланом Бадоевым, а он решил "оживить" фото и снять новый клип для Барских.

"Когда я увидел те снимки, меня поразила простота и покой, запечатленные на лице Макса. Мы решили оживить эти фото в один кадр, длиной в песню. Для меня большое удовольствие работать с Максом в рамках длительного формата действия. Так я могу максимально создать портрет артиста. Время просто течет вокруг него, но он видит только свою историю", — добавил режиссер.

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В комментариях под песней, поклонники певца выразили свое мнение. Поклонники в восторге от романтического вайба "В твоїх очах".

"Невероятно трогательная песня".

"Кайф. Очень нежно и чувственно".

"Вау!! Визуал очень понравился. Коррекция, цвета, какая кайфовая атмосфера, чувства. Песня окутывает теплом и дарит надежду, спасибо".

"Пусть настоящая любовь будет у каждого, кто ее ищет".

Комментарии под сообщением. Фото: instagram.com/max_barskih/

Ранее Макс Барских признался, почему боится идти на войну и защищать Украину. Также он рассказал, что переживал в начале полномасштабного вторжения.