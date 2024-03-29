Макс Барских презентовал новый романтический клип В твоїх очах — видео

Хитовый сингл этой весны — Макс Барских презентовал новый клип и похвастался стальным прессом
Известный украинский певец Макс Барских выпустил клип на новую песню "В твоїх очах". На новую композицию артиста вдохновил день, проведённый у моря.
Соответствующий ролик был опубликован на YouTube.
Макс Барских представил новый романтический клип
Поклонники певца в рамках объявленного челленджа всего за 2 недели сняли более 10 тысяч видео в TikTok и Instagram. Барских отблагодарил поклонников новой песней и клипом "В твоїх очах".
Артист признался, что на создание хита его вдохновил день, проведенный у моря. Короткий отдых между плотным концертным графиком дал певцу эмоции, благодаря которым родилась новая композиция.
"Однажды между плотным концертным графиком мне удалось найти один день, чтобы провести его у моря. Именно там я нащупал необходимую эмоцию для будущей песни и клипа. Я почувствовал статическое счастье, когда, не покидая берега, прожил день, путешествуя теплыми воспоминаниями под романтическую музыкальную историю", — поделился Барских.
Артист поделился снимками сделанными в тот день с известным украинским режиссером Аланом Бадоевым, а он решил "оживить" фото и снять новый клип для Барских.
"Когда я увидел те снимки, меня поразила простота и покой, запечатленные на лице Макса. Мы решили оживить эти фото в один кадр, длиной в песню. Для меня большое удовольствие работать с Максом в рамках длительного формата действия. Так я могу максимально создать портрет артиста. Время просто течет вокруг него, но он видит только свою историю", — добавил режиссер.
Украинцы наслаждаются новым чувственным треком Барских
В комментариях под песней, поклонники певца выразили свое мнение. Поклонники в восторге от романтического вайба "В твоїх очах".
"Невероятно трогательная песня".
"Кайф. Очень нежно и чувственно".
"Вау!! Визуал очень понравился. Коррекция, цвета, какая кайфовая атмосфера, чувства. Песня окутывает теплом и дарит надежду, спасибо".
"Пусть настоящая любовь будет у каждого, кто ее ищет".
Ранее Макс Барских признался, почему боится идти на войну и защищать Украину. Также он рассказал, что переживал в начале полномасштабного вторжения.
Читайте Новини.LIVE!