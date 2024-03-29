Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Хитовый сингл этой весны — Макс Барских презентовал новый клип и похвастался стальным прессом arrow

Хитовый сингл этой весны — Макс Барских презентовал новый клип и похвастался стальным прессом

29 марта 2024 12:59
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Макс Барских презентовал новый романтический клип В твоїх очах — видео
Певец Макс Барских. Фото: менеджмент артиста
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский певец Макс Барских выпустил клип на новую песню "В твоїх очах". На новую композицию артиста вдохновил день, проведённый у моря.

Соответствующий ролик был опубликован на YouTube.

Читайте также:

Макс Барских представил новый романтический клип


Поклонники певца в рамках объявленного челленджа всего за 2 недели сняли более 10 тысяч видео в TikTok и Instagram. Барских отблагодарил поклонников новой песней и клипом "В твоїх очах".

Артист признался, что на создание хита его вдохновил день, проведенный у моря. Короткий отдых между плотным концертным графиком дал певцу эмоции, благодаря которым родилась новая композиция.

"Однажды между плотным концертным графиком мне удалось найти один день, чтобы провести его у моря. Именно там я нащупал необходимую эмоцию для будущей песни и клипа. Я почувствовал статическое счастье, когда, не покидая берега, прожил день, путешествуя теплыми воспоминаниями под романтическую музыкальную историю", — поделился Барских.

Артист поделился снимками сделанными в тот день с известным украинским режиссером Аланом Бадоевым, а он решил "оживить" фото и снять новый клип для Барских.

"Когда я увидел те снимки, меня поразила простота и покой, запечатленные на лице Макса. Мы решили оживить эти фото в один кадр, длиной в песню. Для меня большое удовольствие работать с Максом в рамках длительного формата действия. Так я могу максимально создать портрет артиста. Время просто течет вокруг него, но он видит только свою историю", — добавил режиссер.

Украинцы наслаждаются новым чувственным треком Барских

В комментариях под песней, поклонники певца выразили свое мнение. Поклонники в восторге от романтического вайба "В твоїх очах".

"Невероятно трогательная песня".

"Кайф. Очень нежно и чувственно".

"Вау!! Визуал очень понравился. Коррекция, цвета, какая кайфовая атмосфера, чувства. Песня окутывает теплом и дарит надежду, спасибо".

"Пусть настоящая любовь будет у каждого, кто ее ищет".

Хитовый сингл этой весны — Макс Барских презентовал новый клип и похвастался стальным прессом - фото 1
Комментарии под сообщением. Фото: instagram.com/max_barskih/

Ранее Макс Барских признался, почему боится идти на войну и защищать Украину. Также он рассказал, что переживал в начале полномасштабного вторжения.

музыка
клипы
весна
Макс Барских
украинские звезды
море
песня
Премьера

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

28 марта 2024

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ