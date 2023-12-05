Лідер Бумбокс звернувся до артистів, які вважають творчість поза політикою

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк у турі. Фото: Instagram Андрія Хливнюка

Український співак і лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк звернувся до деяких артистів шоу-бізнесу. Зокрема, популярний виконавець, який зараз служить в лавах ЗСУ, висловився про тих, хто вважає, що повномасштабна війна в Україні їх не стосується.

Відповідним зверненням Андрій Хливнюк поділився у розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Звернення Андрія Хливнюка до артистів

Фронтмен українського гурту "Бумбокс", який зараз проходить службу в ЗСУ, звернувся до артистів, які вважають, що творчість повинна бути "поза політикою". Зокрема, відомий виконавець пояснив таким зіркам, чому повномасштабна війна торкнулася кожного.

Український артист закликав таких артистів вчити історію і розповів їм деякі факти з неї. Він згадав, як у 1918 році діяла заборона жебрацтва і не можна було брати в заручники кобзарів.

"Так званим артистам, що поза політикою, і тим, хто не може тримати зброю через переконання своєї творчої натури, бажаючим змінити світ своїм мистецтвом, вчіть історію. У 1918 році маніяк з позивним "ленін" видав наказ про заборону жебрацтва і зобовʼязав не брати кобзарів у заручники. За рішенням трійок — розстрілювати", — зазначив лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк.

Stories зі зверненням Андрія Хливнюка до артистів. Фото: скриншот з Instagram

Де зараз Андрій Хливнюк

Зараз український виконавець Андрій Хливнюк служить на південному фронті недалеко від Херсона і є оператором дронів. Інколи лідер гурту "Бумбокс" виходить на зв’язок зі своїми шанувальниками і демонструє, як у нього минають дні в лавах ЗСУ.

Наприклад, не так давно він потролив російський гурт "Звери", який виступив перед окупантами на Донбасі. На відео артист тримає у руках безпілотний апарат під пісню цього гурту "Рома, извини" і висміює колектив, нібито їм погрожуючи.

Співак Андрій Хливнюк з дроном у руках. Фото: скриншот з Instagram

Російський гурт "Звери" на Донбасі

Досить нещодавно соліст російського колектива "Звери" Роман Білик виступив перед окупантами, які перебувають на території України. Він одягнув військову амуніцію і заспівав для російських військових.

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Андрій Хливнюк розповів про своїх фанатів з Росії.

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