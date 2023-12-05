Лидер Бумбокс обратился к артистам, которые считают творчество вне политики

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк в туре. Фото: Instagram Андрея Хлывнюка

Украинский певец и лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк обратился к некоторым артистам шоу-бизнеса. В частности, популярный исполнитель, который служит сейчас в рядах ВСУ, высказался о тех, кто считает, что полномасштабная война в Украине их не касается.

Соответствующим обращением Андрей Хлывнюк поделился в разделе Stories на своей странице в Instagram.

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Обращение Андрея Хлывнюка к артистам

Фронтмен украинской группы "Бумбокс", который сейчас проходит службу в ВСУ, обратился к артистам, которые считают, что творчество должно быть "вне политики". В частности, известный исполнитель объяснил таким звездам, почему полномасштабная война затронула каждого.

Украинский артист призвал таких артистов учить историю и рассказал им некоторые факты из нее. Он вспомнил, как в 1918 году действовал запрет попрошайничества и нельзя было брать в заложники кобзарей.

"Так называемым артистам, которые вне политики, и тем, кто не может держать оружие из-за убеждения своей творческой натуры, желающим изменить мир своим искусством, учите историю. В 1918 году маньяк с позывным "ленин" выдал приказ о запрете попрошайничества и обязал не брать кобзарей в заложники. По решению троек — расстреливать", — отметил лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк.

Stories с обращением Андрея Хлывнюка к артистам. Фото: скриншот из Instagram

Где сейчас Андрей Хлывнюк

Сейчас украинский исполнитель Андрей Хлывнюк служит на южном фронте недалеко от Херсона и является оператором дронов. Иногда лидер группы "Бумбокс" выходит на связь со своими поклонниками и демонстрирует, как у него проходят дни в рядах ВСУ.

Например, не так давно он потролил российскую группу "Звери", выступившую перед оккупантами на Донбассе. На видео артист держит в руках беспилотный аппарат под песню этой группы "Рома, извини" и высмеивает коллектив, якобы угрожая им.

Певец Андрей Хлывнюк с дроном в руках. Фото: скриншот из Instagram

Российская группа "Звери" на Донбассе

Довольно недавно солист российского коллектива "Звери" Роман Билык выступил перед оккупантами, которые находятся на территории Украины. Он надел военную амуницию и спел для российских военных.

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Андрей Хлывнюк рассказал о своих фанатах из России.

Ранее мы рассказывали о том, что певец Андрей Хлывнюк высмеял российскую группу "Звери" за выступление перед оккупантами на Донбассе.

Также мы сообщали о том, что артист Андрей Хлывнюк рассказал, что будет с миром, если Украина не получит оружие.