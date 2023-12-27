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Холоденко зробила гучну заяву, що потрібно Україні для перемоги

27 грудня 2023 23:10
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Стас Кожушко
Редактор
Холоденко зробила гучну заяву, що потрібно Україні для перемоги
Психологиня Наталія Холоденко. Фото: Instagram/kholodenkon
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Одна з головних тем, яку обговорюють зараз українці — законопроєкт про мобілізацію. Свої коментарі дають багато політиків, серед них власну думку висловив і голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Його слова розкритикувала популярна психологиня Наталія Холоденко. 

Відповідний допис з’явився в її Instagram.

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За словами Віталія Кіма, воювати повинен кожен українець, а не лише 500 тисяч військовозобовʼязаних. Також, за словами голови  Миколаївської ОВА, чим більше українців мобілізують, тим швидше диктатор Володимир Путін здасться.

Втім Холоденко не так оптимістично налаштована, як Кім. Вона вважає, що люди —  це не цифри. Також Наталія впевнена — Росія не програє.

"Ядерна держава не програє. Нам потрібні або найманці або перемовини. Елементарні норми прав людини! З двома контузіями люди воюють без ротацій, а нових без підготовки і оснащення відправляють просто на загибель. Знищують генофонд, а потім приїдуть відбудовувати країну інші національності. І вийде як турки в Німеччині", — зауважила Холоденко. 

Також психологиня не розуміє, хто замінить на робочих місцях тих спеціалістів, яких буде мобілізовано.  В коментарях більшість підписників Холоденко підтримали її позицію.

  • Хто буде працювати на підприємствах, хто буде підіймати економіку?
  • Може і мають воювати, але коли бачиш нову бруківку, крадіжки, нові тачки депутатів та воєнкомів, замість допомоги фронту…то хто захоче за таке воювати?
  • А чому він не вважає, що спочатку потрібно оголосити стан війни? Тоді можна і економіку переставити на воєнні рейки. А зараз це — найреальніший шлях до того, щоб економіку не лише покласти, а закопати!

Нагадаємо, раніше ми писали, що коли нардепи голосуватимуть за законопроєкт про мобілізацію. Також ми розповідали, що планується скасовується надання відстрочки від мобілізації для тих, хто здобуває другу вищу освіту.

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