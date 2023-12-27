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Холоденко сделала громкое заявление, что нужно Украине для победы

27 декабря 2023 23:10
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Холоденко сделала громкое заявление, что нужно Украине для победы
Психолог Наталья Холоденко. Фото: Instagram/kholodenkon
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Одна из главных тем, которую обсуждают сейчас украинцы, — законопроект о мобилизации. Свои комментарии дают многие политики, среди них собственное мнение высказал и глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Его слова раскритиковала популярный психолог Наталья Холоденко.

Соответствующее сообщение появилось в ее Instagram.

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По словам Виталия Кима, воевать должен каждый украинец, а не только 500 тысяч военнообязанных. Также, по словам главы Николаевской ОВА, чем больше украинцев мобилизуют, тем быстрее диктатор Владимир Путин сдастся.

Впрочем, Холоденко не так оптимистично настроена как Ким. Она считает, что люди — это не цифры. Также Наталья уверена, что Россия не проиграет.

"Ядерное государство не проиграет. Нам нужны или наемники или переговоры. Элементарные нормы прав человека! С двумя контузиями люди воюют без ротаций, а новых без подготовки и оснащения отправляют прямо на гибель. Уничтожают генофонд, а затем приедут отстраивать страну другие национальности. И выйдет как турки в Германии", — заметила Холоденко.

Также психолог не понимает, кто заменит на рабочих местах тех специалистов, которые будут мобилизованы. В комментариях большинство подписчиков Холоденко поддержали ее позицию.

  • Кто будет работать на предприятиях, кто будет поднимать экономику?
  • Может и должны воевать, но когда видишь новую брусчатку, кражи, новые тачки депутатов и военкомов, вместо помощи фронта… Кто захочет за такое воевать?
  • А почему он не считает, что сначала нужно объявить состояние войны? Тогда можно и экономику переставить на военные рельсы. А сейчас это самый реальный путь к тому, чтобы экономику не только положить, а закопать!

Напомним, ранее мы писали, что когда нардепы будут голосовать за законопроект о мобилизации. Также мы рассказывали, что планируется отменить предоставление отсрочки от мобилизации для тех, кто получает второе высшее образование.

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