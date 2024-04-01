Христина Соловій розповіла про свого нового обранця — подробиці роману

Українська співачка Христина Соловій та письменник Сергій Жадан. Фото: скриншот YouTube

Відома українська співачка Христина Соловій поділилася подробицями особистого життя. Зірка розірвала стосунки із відомим письменником Сергієм Жаданом через те, що закохалася у військового.

Про це вона розповіла в інтерв'ю 33 запитання від Люкс ФМ.

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Христина Соловій розповіла про нові стосунки

Співачка відмовилася розповідати будь-які деталі про чоловіка, заради якого кинула Сергія Жадана, однак поділилася, чим він займається. Соловій розповіла, що її новий обранець — військовослужбовець.

"Він військовослужбовець. Окей, все, на цьому досить", — лаконічно повідомила вона.

В інтерв'ю зірка також зізналася, що не любить романтику у стосунках, у класичному її розумінні. Вона не захотіла ділитися вчинками, які робили заради неї чоловіки.

Соловій поки відкладає заміжжя, однак планує стати матір'ю та дружиною до 35 років.

Про те, що співачка зрадила Сергію Жадану, вона зізналась в інтерв'ю Маші Єфросиніній. Соловій розповіла, що розірвала стосунки із письменником через те, що закохалася в іншого.

Деякий час вона зустрічалася із двома чоловіками одночасно.

"Я була ініціатором, бо я закохалася, і я не змогла на два фронти. Він про це дізнався, і це було дуже нечесно. Я просто хотіла вибрати правильний момент, щоб йому про це сказати", — поділилась артистка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що письменник, музикант Сергій Жадан відреагував на скандальні зізнання Христини Соловій щодо їхнього роману. Також ми розповідали, що співачка зізналася, чи готова закрутити роман із одруженим чоловіком.