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Христина Соловий рассказала о мужчине, с которым крутила роман во время отношений с Жаданом

1 апреля 2024 17:35
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Кристина Соловий рассказала о своем новом избраннике -- подробности романа
Украинская певица Христина Соловий и писатель Сергей Жадан. Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Христина Соловий поделилась подробностями личной жизни. Звезда разорвала отношения с известным писателем Сергеем Жаданом из-за того, что влюбилась в военного.

Об этом она рассказала в интервью 33 вопроса от Люкс ФМ.

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Христина Соловий рассказала о новых отношениях

Певица отказалась рассказывать какие-либо детали о мужчине, ради которого бросила Сергея Жадана, однако поделилась, чем он занимается. Соловий рассказала, что ее новый избранник – военнослужащий.

"Он военнослужащий. Окей, все, на этом достаточно", — лаконично сообщила она.

В интервью звезда призналась, что не любит романтику в отношениях, в классическом ее понимании. Она не захотела делиться поступками, которые совершали ради нее мужчины.

Соловий пока откладывает замужество, однако планирует стать матерью и женой до 35 лет.

О том, что певица изменяла Сергею Жадану, она призналась в интервью Маше Ефросининой. Соловий рассказала, что разорвала отношения с писателем из-за того, что влюбилась в другого.

Некоторое время она встречалась с двумя мужчинами одновременно.

"Я была инициатором, потому что я влюбилась, и я не смогла на два фронта. Он об этом узнал, и это было очень нечестно. Я просто хотела выбрать правильный момент, чтобы ему об этом сказать", — поделилась артистка.

Напомним, ранее мы писали, что писатель, музыкант Сергей Жадан отреагировал на скандальные признания Христины Соловий по поводу их романа. Также мы рассказывали, что певица призналась, готова ли закрутить роман с женатым мужчиной.

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