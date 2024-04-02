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Хто з російських акторів знявся у пропаганді щодо "нечесної" мобілізації в Україні

2 квітня 2024 12:38
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Росіяни залучають професійних акторів до зйомок у пропаганді — відео
Пропаганда росіян. Фото: скриншот Twitter
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Кремль зняв новий ролик для підриву довіри українців до мобілізації. Росіяни витрачають шалені кошти та залучають професійних акторів для зйомок пропаганди.

Про це повідомляє ІА "Агентство".

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Хто знявся в ролику російської пропаганди про підрив мобілізації в Україні

Російські пропагандисти поширили в українському інформпросторі ролик "Його синок – еліта, а ти – м’ясо", який спрямований на підрив довіри українців до мобілізації. Журналісти з'ясували, що у його зйомках брали участь професійні російські актори.

На кадрах відео показують кардинально різне життя двох людей. Один із них насолоджується багатим життям — відпочиває на дорогих курортах, вживає дорогий алкоголь та проводить час із дівчатами. В той же час інший "герой" воює на фронті, рятує поранених побратимів та отримує поранення в бою. У кінці ролику звучить фраза: "Ти знаєш, чиїх синів мобілізація не стосується".

Видання "Агентство" з'ясувало, що роль багатія зіграв 26-річний Максим Громов – випускник Ярославського театрального інституту, який знімався у передвиборчих роликах та який закликав голосувати за Путіна.

Хто з російських акторів знявся у пропаганді щодо "нечесної" мобілізації в Україні - фото 1
Росія залучає до зйомок у пропаганді професійних аткорів. Фото: скриншот росЗМІ

Військового зіграв 31-річний Олександр Панов, який закінчив Тюменський держінститут культури та театральний факультет Єкатеринбурзького театрального інституту і працював у Тюменському театрі ляльок і масок. Він раніше знімався у російському кіно і його найвизначніша роль — поручика Назімова у фільмі "Тобол".

Хто з російських акторів знявся у пропаганді щодо "нечесної" мобілізації в Україні - фото 2
Росія залучає до зйомок у пропаганді професійних аткорів. Фото: скриншот росЗМІ

Обидва актори відмовилися коментувати журналістам свою участь у пропагандистських роликах.

Нагадаємо, росіяни поширюють фейк про те, що Польша збирається відправити в Україну найманців із кримінальним минулим. Також росіяни поширюють на тимчасово окупованих територіях фейкові листування з підлітками для того, щоб дискредитувати українське підпілля.

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Росія

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