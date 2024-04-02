Росіяни залучають професійних акторів до зйомок у пропаганді — відео

Пропаганда росіян. Фото: скриншот Twitter

Кремль зняв новий ролик для підриву довіри українців до мобілізації. Росіяни витрачають шалені кошти та залучають професійних акторів для зйомок пропаганди.

Про це повідомляє ІА "Агентство".

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Хто знявся в ролику російської пропаганди про підрив мобілізації в Україні

Російські пропагандисти поширили в українському інформпросторі ролик "Його синок – еліта, а ти – м’ясо", який спрямований на підрив довіри українців до мобілізації. Журналісти з'ясували, що у його зйомках брали участь професійні російські актори.

На кадрах відео показують кардинально різне життя двох людей. Один із них насолоджується багатим життям — відпочиває на дорогих курортах, вживає дорогий алкоголь та проводить час із дівчатами. В той же час інший "герой" воює на фронті, рятує поранених побратимів та отримує поранення в бою. У кінці ролику звучить фраза: "Ти знаєш, чиїх синів мобілізація не стосується".

Видання "Агентство" з'ясувало, що роль багатія зіграв 26-річний Максим Громов – випускник Ярославського театрального інституту, який знімався у передвиборчих роликах та який закликав голосувати за Путіна.

Росія залучає до зйомок у пропаганді професійних аткорів. Фото: скриншот росЗМІ

Військового зіграв 31-річний Олександр Панов, який закінчив Тюменський держінститут культури та театральний факультет Єкатеринбурзького театрального інституту і працював у Тюменському театрі ляльок і масок. Він раніше знімався у російському кіно і його найвизначніша роль — поручика Назімова у фільмі "Тобол".

Росія залучає до зйомок у пропаганді професійних аткорів. Фото: скриншот росЗМІ

Обидва актори відмовилися коментувати журналістам свою участь у пропагандистських роликах.

Нагадаємо, росіяни поширюють фейк про те, що Польша збирається відправити в Україну найманців із кримінальним минулим. Також росіяни поширюють на тимчасово окупованих територіях фейкові листування з підлітками для того, щоб дискредитувати українське підпілля.