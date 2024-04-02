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Кто из российских актеров снялся в пропаганде "нечестной" мобилизации в Украине

2 апреля 2024 12:38
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Россияне привлекают профессиональных актеров к съемкам в пропаганде.
Пропаганда россиян. Фото: скриншот Twitter
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Кремль снял новый ролик для подрыва доверия украинцев к мобилизации. Россияне тратят сумасшедшие средства и привлекают профессиональных актеров для съемок пропаганды.

Об этом сообщает ИА "Агентство".

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Кто снялся в ролике российской пропаганды о подрыве мобилизации в Украине

Российские пропагандисты распространили в украинском информпространстве ролик "Его сынок – элита, а ты – мясо", направленный на подрыв доверия украинцев к мобилизации. Журналисты выяснили, что в его съемках участвовали профессиональные российские актеры.

На кадрах видео показывают кардинально разную жизнь двух человек. Один из них наслаждается богатой жизнью – отдыхает на дорогих курортах, употребляет дорогой алкоголь и проводит время с девушками. В то же время другой "герой" сражается на фронте, спасает раненых побратимов и получает ранения в бою. В конце ролика звучит фраза: "Ты знаешь, чьих сыновей мобилизация не касается".

Издание "Агентство" выяснило, что роль богача сыграл 26-летний Максим Громов – выпускник Ярославского театрального института, снимавшийся в предвыборных роликах и призывавший голосовать за Путина.

Кто из российских актеров снялся в пропаганде "нечестной" мобилизации в Украине - фото 1
Россия привлекает к съемкам в пропаганде профессиональных аткоров. Фото: скриншот росСМИ

Военного сыграл 31-летний Александр Панов, окончивший Тюменский госинститут культуры и театральный факультет Екатеринбургского театрального института, который работал в Тюменском театре кукол и масок. Он ранее снимался в российском кино и его знаменитая роль — поручика Назимова в фильме "Тобол".

Кто из российских актеров снялся в пропаганде "нечестной" мобилизации в Украине - фото 2
Россия привлекает к съемкам в пропаганде профессиональных аткоров. Фото: скриншот росСМИ

Оба актера отказались комментировать журналистам свое участие в пропагандистских роликах.

Напомним, россияне распространяют фейк о том, что Польша собирается отправить в Украину наемников с уголовным прошлым. Также россияне распространяют на временно оккупированных территориях фейковую переписку с подростками для того, чтобы дискредитировать украинское подполье.

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Россия

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