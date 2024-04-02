Россияне привлекают профессиональных актеров к съемкам в пропаганде.

Кто из российских актеров снялся в пропаганде "нечестной" мобилизации в Украине
Кремль снял новый ролик для подрыва доверия украинцев к мобилизации. Россияне тратят сумасшедшие средства и привлекают профессиональных актеров для съемок пропаганды.
Об этом сообщает ИА "Агентство".
Кто снялся в ролике российской пропаганды о подрыве мобилизации в Украине
Российские пропагандисты распространили в украинском информпространстве ролик "Его сынок – элита, а ты – мясо", направленный на подрыв доверия украинцев к мобилизации. Журналисты выяснили, что в его съемках участвовали профессиональные российские актеры.
На кадрах видео показывают кардинально разную жизнь двух человек. Один из них наслаждается богатой жизнью – отдыхает на дорогих курортах, употребляет дорогой алкоголь и проводит время с девушками. В то же время другой "герой" сражается на фронте, спасает раненых побратимов и получает ранения в бою. В конце ролика звучит фраза: "Ты знаешь, чьих сыновей мобилизация не касается".
Издание "Агентство" выяснило, что роль богача сыграл 26-летний Максим Громов – выпускник Ярославского театрального института, снимавшийся в предвыборных роликах и призывавший голосовать за Путина.
Военного сыграл 31-летний Александр Панов, окончивший Тюменский госинститут культуры и театральный факультет Екатеринбургского театрального института, который работал в Тюменском театре кукол и масок. Он ранее снимался в российском кино и его знаменитая роль — поручика Назимова в фильме "Тобол".
Оба актера отказались комментировать журналистам свое участие в пропагандистских роликах.
Напомним, россияне распространяют фейк о том, что Польша собирается отправить в Украину наемников с уголовным прошлым. Также россияне распространяют на временно оккупированных территориях фейковую переписку с подростками для того, чтобы дискредитировать украинское подполье.
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