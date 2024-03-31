Хворий на рак Чарльз III вперше з'явився на публіці після оголошення важкої хвороби

Король Чарльз III із дружиною Каміллою. Фото: instagram.com/theroyalfamily/

Хворий на рак Король Великої Британії Чарльз III був помічений під час прогулянки після великодньої церковної служби у Віндзорі. Його Величність відвідав місце спочинку покійної матері королеви Єлизавети, разом зі своєю дружиною, королевою Каміллою.

Про це повідомляє Reuters.

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Король Великої Британії відклав усі публічні заходи після того, як Букінгемський палац оголосив, що він має пройти курс лікування від раку, однак все ж відвідав великодню службу із дружиною Каміллою.

Moment King Charles is wished 'Happy Easter' by royal fan before telling them 'and to you' - as cancer-stricken monarch arrives at Easter Sunday service at St George's Chapel with Camilla by his side as he makes 'gentle' return to public life | Daily Mail https://t.co/0dl4GgijlA — Rebecca English (@RE_DailyMail) March 31, 2024

Чарльз III був одягнутий у темне класичне пальто, а її Величність була одягнена в зелену сукню-пальто і брошку зі смарагдом і діамантами, яка належала покійній королеві Єлизаветі.

Королева Камілла помахала рукою перехожим, коли вони приїхали до каплиці на машині зі своєї резиденції у Віндзорському замку. Король Великої Британії також перебував у доброму гуморі.

Букінгемський палац не підтвердив жодних майбутніх публічних виступів короля, але його бажання зустрітися з публікою в неділю було сприйнято як позитивний знак про його здоров'я. На щорічній службі також були присутні сестра короля, принцеса Роял, і брат, герцог Единбурзький.

His Majesty, accompanied by Queen Camilla, has undertaken a walkabout at St George’s Chapel, shaking as many hands as possible. ‘I’m doing my best,’ he joked when urged to get well soon. pic.twitter.com/F8JXgDeSeB — Rebecca English (@RE_DailyMail) March 31, 2024

Однак, син короля принц Вільям і його сім'я не з'явились на великодній службі. Дружина Вільяма Кейт Міддлтон після операції на черевній порожнині проходить курс хіміотерапії. Лікування віднімає у принцеси багато сил, а тому вона поки уникає публіки.

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