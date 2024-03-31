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Хворий на рак король Чарльз разом з королевою Каміллою відвідав великодню службу

31 березня 2024 19:24
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Хворий на рак Чарльз III вперше з'явився на публіці після оголошення важкої хвороби
Король Чарльз III із дружиною Каміллою. Фото: instagram.com/theroyalfamily/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Хворий на рак Король Великої Британії Чарльз III був помічений під час прогулянки після великодньої церковної служби у Віндзорі. Його Величність відвідав місце спочинку покійної матері королеви Єлизавети, разом зі своєю дружиною, королевою Каміллою.

Про це повідомляє Reuters.

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Король Великої Британії відклав усі публічні заходи після того, як Букінгемський палац оголосив, що він має пройти курс лікування від раку, однак все ж відвідав великодню службу із дружиною Каміллою.

Чарльз III був одягнутий у темне класичне пальто, а її Величність була одягнена в зелену сукню-пальто і брошку зі смарагдом і діамантами, яка належала покійній королеві Єлизаветі.

Королева Камілла помахала рукою перехожим, коли вони приїхали до каплиці на машині зі своєї резиденції у Віндзорському замку. Король Великої Британії також перебував у доброму гуморі.

Букінгемський палац не підтвердив жодних майбутніх публічних виступів короля, але його бажання зустрітися з публікою в неділю було сприйнято як позитивний знак про його здоров'я. На щорічній службі також були присутні сестра короля, принцеса Роял, і брат, герцог Единбурзький.

Однак, син короля принц Вільям і його сім'я не з'явились на великодній службі. Дружина Вільяма Кейт Міддлтон після операції на черевній порожнині проходить курс хіміотерапії. Лікування віднімає у принцеси багато сил, а тому вона поки уникає публіки.

Нагадаємо, ми писали, хто може очолити британський престол у разі смерті Чарльза ІІІ. А також ми писали, що стало відомо, чому принц Вільям не знявся у відео-зізнанні Кейт Міддлтон.

Кейт Міддлтон
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Королева Камілла
онкологія

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