Больной раком Чарльз III впервые появился на публике после объявления тяжелой болезни

Король Чарльз III с супругой Камиллой. Фото: instagram.com/theroyalfamily/

Больной раком Король Великобритании Чарльз III был замечен во время прогулки после пасхальной церковной службы в Виндзоре. Его Величество посетил место упокоения покойной матери королевы Елизаветы, вместе со своей женой, королевой Камиллой.

Об этом сообщает Reuters.

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Король Великобритании отложил все публичные мероприятия после того, как Букингемский дворец объявил, что он должен пройти курс лечения от рака, однако все-таки посетил пасхальную службу с женой Камиллой.

Moment King Charles 's wished 'Happy Easter' by royal fan before telling them 'and to you' - as cancer-stricken monarch arrives at Easter Sunday service at St George's Chapel with Camilla by the side as makes 'gentle' return to public | Daily Mail https://t.co/0dl4GgijlA — Rebecca English (@RE_DailyMail) 31 марта, 2024

Чарльз III был одет в темное классическое пальто, а Ее Величество была одета в зеленое платье-пальто и брошь с изумрудом и бриллиантами, которая ранее принадлежала покойной королеве Елизавете.

Королева Камилла помахала рукой прохожим, когда они приехали в часовню на машине из своей резиденции в Виндзорском замке. Король Великобритании также был в хорошем настроении.

Букингемский дворец не подтвердил никаких будущих публичных выступлений короля, но его желание встретиться с публикой в воскресенье было воспринято как положительный знак о его здоровье. На ежегодной службе также присутствовали сестра короля, принцесса Роял и брат, герцог Эдинбургский.

Его Majesty, сосредоточенный на Queen Camilla, был undertaken в walkabout в Сент-Джордже Chapel, shaking as man hands as possible. 'I'm doing my best,' he joked when urged to get well soon. pic.twitter.com/F8JXgDeSeB — Rebecca English (@RE_DailyMail) 31 марта, 2024

Однако сын короля принц Уильям и его семья не явились на пасхальную службу. Жена Уильяма Кейт Миддлтон после операции на брюшной полости проходит курс химиотерапии. Лечение отнимает у принцессы много сил, поэтому она пока избегает публики.

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