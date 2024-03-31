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Больной раком король Чарльз вместе с королевой Камиллой посетил пасхальную службу

31 марта 2024 19:24
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Больной раком Чарльз III впервые появился на публике после объявления тяжелой болезни
Король Чарльз III с супругой Камиллой. Фото: instagram.com/theroyalfamily/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Больной раком Король Великобритании Чарльз III был замечен во время прогулки после пасхальной церковной службы в Виндзоре. Его Величество посетил место упокоения покойной матери королевы Елизаветы, вместе со своей женой, королевой Камиллой.

Об этом сообщает Reuters.

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Король Великобритании отложил все публичные мероприятия после того, как Букингемский дворец объявил, что он должен пройти курс лечения от рака, однако все-таки посетил пасхальную службу с женой Камиллой.

Чарльз III был одет в темное классическое пальто, а Ее Величество была одета в зеленое платье-пальто и брошь с изумрудом и бриллиантами, которая ранее принадлежала покойной королеве Елизавете.

Королева Камилла помахала рукой прохожим, когда они приехали в часовню на машине из своей резиденции в Виндзорском замке. Король Великобритании также был в хорошем настроении.

Букингемский дворец не подтвердил никаких будущих публичных выступлений короля, но его желание встретиться с публикой в воскресенье было воспринято как положительный знак о его здоровье. На ежегодной службе также присутствовали сестра короля, принцесса Роял и брат, герцог Эдинбургский.

Однако сын короля принц Уильям и его семья не явились на пасхальную службу. Жена Уильяма Кейт Миддлтон после операции на брюшной полости проходит курс химиотерапии. Лечение отнимает у принцессы много сил, поэтому она пока избегает публики.

Напомним, мы писали, кто может возглавить британский престол в случае смерти Чарльза ІІІ. А также мы писали, что стало известно, почему принц Уильям не снялся в видеопризнании Кейт Миддлтон.

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Королева Камилла
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