Хворого Брюса Вілліса вперше побачили після погіршення самопочуття
Брюс Вілліс був помічений у Лос-Анджелесі в суботу під час прогулянки. 68-річний актор був на пасажирському сидінні свого автомобіля в чорному худі.
Про це пише Daily Mail.
Брюс Вілліс на прогулянці в Лос-Анджелесі
У березні цього року родина Брюса оголосила, що у нього діагностували лобно-скроневу деменцію (ЛСД) — незвичайну форму деменції, яка спричиняє погіршення поведінки, особистості та мови. Минулого місяця Гленн Гордон Керон, який створив зірковий ситком з Брюсом 1980-х "Місячне сяйво", поділився своїм досвідом відвідування кінозірки під час його хвороби.
"Я відчуваю, що в першу-три хвилини він дізнається, хто я. Він не зовсім говіркий; він був палким читачем — він не хотів, щоб хтось про це знав — і зараз він не читає. Усі ці мовні навички йому більше недоступні, але він усе ще Брюс. Коли ти з ним, ти знаєш, що він Брюс, і ти вдячний, що він там, але радість життя зникла", — сказав Гленн Гордон.
Зараз Брюсом опікується його дружина Емма Гемінг, з якою він має двох молодших дочок Мейбл, 11 років, і Евелін, 9 років.
Він також має трьох дорослих доньок — 35-річну Румер, 32-річну Скаут і 29-річну Таллулу — від його колишньої дружини Демі Мур, яка, як відомо, дружила з ним і Еммою.
Нещодавно Емма розповіла про свій досвід догляду за чоловіком.
Дослідження щодо хвороби тривають. Дружина акторка розповіла, що "перші методи лікування FTD, які модифікують захворювання, зараз проходять клінічні випробування", і що учасники активно набираються.
Геммінг сказала, що зараз у неї більше надії, ніж тоді, коли зірці "Міцного горішка" вперше поставили діагноз.
"Я маю надію на те, що вся наша родина може знаходити радість у дрібницях і збиратися разом, щоб відсвяткувати всі моменти, які пропонує життя", — сказала вона.
Нагадаємо, дружина Брюса Вілліса дала перше інтерв'ю після його невтішного діагнозу.
Раніше сестра Селін Діон розповіла про боротьбу зірки з хворобою.
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