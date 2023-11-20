Больного Брюса Уиллиса впервые увидели после ухудшения самочувствия

Актер Брюс Уиллис. Фото: instagram.com/demimoore/

Брюс Уиллис был замечен в Лос-Анджелесе в субботу во время прогулки. 68-летний актер был на пассажирском сиденье своего автомобиля в черном худи.

Об этом пишет Daily Mail.

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В марте этого года семья Брюса объявила, что у него диагностировали лобно-височную деменцию (ЛСД) — необычную форму деменции, которая влечет за собой ухудшение поведения, личности и речи. В прошлом месяце Гленн Гордон Керон, создавший звездный ситком с Брюсом 1980-х "Лунный свет", поделился своим опытом посещения кинозвезды во время его болезни.

Актер Брюс Уиллис. Фото: BACKGRID

"Я чувствую, что в первую-три минуты он узнает, кто я. Он не сильно разговорчив; он был страстным читателем — он не хотел, чтобы кто-то об этом знал — но сейчас он не читает. Все эти языковые навыки ему больше недоступны, но он все еще Брюс. Когда ты с ним, ты знаешь, что он Брюс, и ты благодарен за то, что он там, но радость жизни исчезла", — сказал Гленн Гордон.

Сейчас зв Брюсом ухаживает его жена Эмма Хеминг, с которой он имеет двух младших дочерей Мэйбл, 11 лет, и Эвелин, 9 лет.

У него также трое взрослых дочерей — 35-летняя Румер, 32-летняя Скаут и 29-летняя Таллула — от его бывшей жены Деми Мур, которая, как известно, дружила с ним и Эммой.

Недавно Эмма рассказала о своем опыте ухода за мужем.

Исследования болезни продолжаются. Жена актера рассказала, что "первые методы лечения FTD, которые модифицируют заболевание, сейчас проходят клинические испытания", и что участники активно набираются.

Хэмминг сказала, что сейчас у нее больше надежды, чем тогда, когда звезде "Крепкого орешка" впервые поставили диагноз.

"Я надеюсь на то, что вся наша семья может находить радость в мелочах и собираться вместе, чтобы праздновать все моменты, которые предлагает жизнь", — сказала она.

Напомним, жена Брюса Уиллиса дала первое интервью после его нелестного диагноза.

Ранее сестра Селин Дион рассказала о борьбе звезды с болезнью.